Le indicaron a Credit Karma que detuviera las ofertas de tarjetas de crédito preaprobadas

El sitio gratuito aceptó pagar una demanda de la FTC por $3 millones, pero rechaza los reclamos de que las ofertas fueron engañosas

By Octavio Blanco

Credit Karma, un sitio gratuito de monitoreo de crédito personal, hizo ofertas engañosas de tarjetas de crédito “preaprobadas” a clientes que terminaron siendo rechazados y vieron caer su puntaje crediticio, según una demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Credit Karma, que resolvió la demanda, pero disputa las acusaciones de la FTC, acordó pagar $3 millones a las personas que supuestamente perdieron el tiempo al solicitar un crédito para el cual, en realidad, no tenían aprobación previa.

La FTC alega que, desde febrero de 2018 hasta abril de 2021, la empresa les dijo a los consumidores que tenían un “90% de probabilidades” de ser aprobados para convencerlos para que solicitaran las ofertas de tarjetas de crédito.

“Las falsas afirmaciones de ‘aprobación previa’ de Credit Karma les costó tiempo a los consumidores y los sometieron a innecesarias verificaciones de crédito”, señaló Samuel Levine, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “La FTC continuará tomando medidas severas contra los patrones oscuros digitales que dañan a los consumidores y contaminan el comercio en línea”.

El término “patrones oscuros” abarca en términos generales todo tipo de prácticas de manipulación en Internet que llevan a las personas a realizar acciones que de otro modo no podrían realizar. Estas trampas pueden ser deliberadas o simplemente la consecuencia de un mal diseño. No obstante, el resultado es que las personas terminan pagando más de lo que deberían por un servicio, acceden a una recopilación excesiva de datos o simplemente sacrifican tiempo y atención valiosos.

Para usar los servicios de Credit Karma, según la FTC, los clientes deben proporcionar a la empresa diversa información personal, lo que le permite a Credit Karma acumular más de 2,500 puntos de datos sobre cada persona, incluida la información crediticia y de ingresos. Credit Karma usa esa información para enviar anuncios dirigidos y recomendaciones de productos financieros como tarjetas de crédito, afirma la FTC.

También se ordenó a Credit Karma que preservara los registros relacionados con sus prácticas de recopilación y monitoreo de datos. Estos incluyen investigación de mercado, conductual o psicológica; estudios de seguimiento ocular o del mouse; y pruebas de usabilidad como pruebas A/B o multifactoriales, en las que a los consumidores digitales se les muestra un texto diferente para medir cuál es el más exitoso en lograr que hagan clic en la información pertinente.

Credit Karma, propiedad del gigante de productos financieros digitales Intuit, se jacta de tener 120 millones de clientes en los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, y afirma que sus “miembros” incluyen a “casi la mitad de todos los millennials de los Estados Unidos”.

Aunque es mejor conocida por sus herramientas gratuitas de monitoreo de puntaje crediticio, la empresa ofrece muchas otras herramientas financieras gratuitas, que incluyen el monitoreo de identidad, la solicitud de tarjetas de crédito, la obtención de préstamos (automóvil, hogar y personal) y el seguro de automóvil, así como las cuentas de ahorro y corrientes a través de su socio bancario miembro de la FDIC, MVB Bank.

La empresa indica que rechaza la acusación de la FTC y que acordó resolver el caso solo para continuar haciendo negocios sin interrupciones.

“Estamos fundamentalmente en desacuerdo con las acusaciones de la FTC sobre los términos de marketing que ya ni siquiera están en uso, pero al final llegamos a este acuerdo para evitar la interrupción de nuestra misión y mantener nuestro enfoque en ayudar a nuestros miembros a encontrar los productos financieros adecuados para ellos”, declaró Susannah Wright, directora legal de Credit Karma. “Nuestra tecnología líder en la industria brinda la transparencia que nuestros miembros necesitan para comprar productos financieros con más confianza”, añadió.

En un comunicado de prensa, la empresa continuó diciendo que los bancos y las instituciones financieras utilizan enormes cantidades de datos y modelos de aprendizaje automático para aprobar o rechazar los productos financieros a las personas. Sin embargo, señala que debido a que la industria carece de la transparencia adecuada, “es casi imposible para el estadounidense promedio tener indicios de si es probable que lo aprueben para un producto financiero”. Eso puede hacer que las personas soliciten productos en circunstancias en las que probablemente se los nieguen, añadió.

Aunque la mejor manera de evitar problemas como los asociados con este caso es comprender bien la información de tu informe crediticio y tu puntaje FICO, el crédito puede ser confuso para los consumidores. Por un lado, la industria crediticia no es transparente.

Hay decenas de puntajes crediticios, muchos de los cuales son desconocidos para los consumidores. Y cuando los consumidores toman medidas para aclarar su posición, a menudo la información que tienen las agencias de crédito es incorrecta. De hecho, más de un tercio de los voluntarios en un estudio de Consumer Reports afirman haber encontrado errores en sus informes crediticios.

9 maneras de aumentar tu puntaje crediticio

Realizar estas acciones puede ayudar a aumentar un puntaje decreciente. Simplemente no esperes que suceda de la noche a la mañana: según las razones de un puntaje bajo, podría tomar de 12 a 24 meses ver una diferencia.

1. Controla regularmente tus informes crediticios. Los errores en tus informes crediticios pueden ser costosos… y comunes. Un estudio realizado por la Comisión Federal de Comercio descubrió que 1 de cada 5 consumidores tenía un error en su informe crediticio que se corrigió luego de ser impugnado. Los consumidores tienen derecho a recibir 3 informes crediticios gratuitos al año, uno de cada una de las 3 agencias principales de informes crediticios: Equifax, Experian y TransUnion. Una forma inteligente de controlar tu crédito es ingresar a annualcreditreport.com y solicitar un informe gratuito de una agencia diferente cada 4 meses. Los errores comunes que se deben buscar incluyen: cuentas de crédito que no están reflejadas, cuentas de crédito duplicadas, deudas contraídas por un ex cónyuge y deudas incobrables de más de 7 años. Puedes iniciar una disputa en línea en cada una de las 3 agencias principales de informes crediticios.

2. Paga tus cuentas a tiempo. Aproximadamente el 35% del puntaje FICO está determinado por tu historial de pagos, y el 96% de aquellos con los puntajes FICO más altos no tienen pagos atrasados. Es mejor pagar el mínimo de las tarjetas de crédito todos los meses que atrasarse.

3. No solicites varias tarjetas de crédito a la vez. Esto genera numerosas consultas en tu historial crediticio, lo que puede disminuir tu puntaje. Otra razón: abrir varias cuentas de crédito nuevas al mismo tiempo reduce la “edad” promedio de tus cuentas, lo que también puede disminuir tu puntaje crediticio. Sin embargo, múltiples solicitudes dentro de un período de 45 días para un solo tipo de crédito (hipoteca, préstamo automotriz o estudiantil, por ejemplo) cuentan como una única consulta para permitir que los consumidores busquen la mejor tasa. Estos tienen menos probabilidades de disminuir tu puntaje.

4. No canceles las tarjetas no utilizadas (a menos que debas pagar una tarifa anual). Aproximadamente un tercio de tu puntaje se basa en el coeficiente de crédito utilizado en relación con el crédito total disponible. Eliminar una tarjeta reducirá tu crédito disponible y puede perjudicarte.

5. Mantén bajos los saldos de crédito. Ya que un coeficiente de crédito alto puede afectar negativamente tu puntaje, es prudente mantener un saldo de crédito variable bajo. (La mayoría de las personas con los puntajes FICO más altos deben menos de $3,000 en cuentas variables).

6. Si pagas todo con una tarjeta de recompensas por los puntos, cambia a efectivo o a tarjeta de débito por un par de meses antes de solicitar un nuevo crédito. Incluso si pagas la totalidad de los saldos todos los meses, una gran cantidad de deuda en relación con tu límite de crédito de todos modos puede verse de forma negativa.

7. Mantén varios tipos de crédito. El pago exitoso de, por ejemplo, un préstamo automotriz, un préstamo estudiantil y las facturas de las tarjetas de crédito durante el mismo período demuestra que puedes mantener diferentes tipos de crédito. Esa diversificación representa el 10% de tu puntaje.

8. Paga las deudas que pasaron a cobranzas. Con la versión más actual del puntaje FICO, la deuda que se derivó a una agencia de cobranzas, pero que ya se pagó, ya no contará en tu contra. (Siempre disputa cualquier deuda que se te haya asignado por error).

9. Obtén una tarjeta de crédito asegurada luego de una bancarrota. Si has quedado en quiebra, utilizar una tarjeta de crédito asegurada, respaldada por un depósito reembolsable, puede ser una manera efectiva de comenzar a reconstruir tu crédito. La quiebra afectará menos tu puntaje a lo largo del tiempo si no dejas de pagar los préstamos nuevos. Puede pasar un tiempo antes de que puedas acceder nuevamente al crédito de manera económica: las quiebras conforme al Capítulo 7 y al Capítulo 13 permanecen en tu informe crediticio por un máximo de 10 años.

