Ron DeSantis advierte más vuelos de inmigrantes como los que hizo a la lujosa isla Martha’s Vineyard

Ron DeSantis, gobernador republicano de Florida que se encuentra en el ojo del huracán por haber enviado dos aviones con 50 inmigrantes de Texas a Martha’s Vineyard, advirtió que es muy probable que use los $12 millones de fondos que la Legislatura de Florida reservó para seguir transportando a más personas sin papeles con el fin de “proteger a Florida”.



Fue durante una conferencia de prensa en Daytona Beach que DeSantis defendió su postura y culpó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por los altos índices de inmigrantes en el país y describió a su administración como un “fracaso” por no evitar el cruce “descontrolado” en la frontera entre Estados Unidos y México.



“Puede haber más vuelos, puede haber autobuses”, advirtió entre aplausos de sus seguidores.



Los vuelos a la lujosa isla Martha’s Vineyard siguen un esfuerzo de transporte en autobús del gobernador de Texas Greg Abbott, otro republicano, que ha enviado a más de 10,000 inmigrantes a las ciudades controladas por los demócratas de Washington, Nueva York y Chicago desde abril. El gobernador republicano de Arizona también ha enviado a más de 1.800 inmigrantes a Washington.



El viernes por la mañana, los inmigrantes, en su mayoría venezolanos, que llegaron a Martha’s Vineyard y no a Boston como se los había prometido una mujer de nombre “Perla” abordaron de manera voluntaria autobuses en ruta a un ferry a la base militar Cape Cod en transporte organizado por el gobernador republicano de Massachusetts, Charlie Baker.



La escena dejó a algunos residentes, que se ofrecieron como voluntarios y superaron sus expectativas de ayuda, de Martha’s Vineyard entre lágrimas.



DeSantis, quien se postula para la reelección en noviembre y se menciona a menudo como un posible candidato presidencial para 2024, dijo que su administración llevó a los migrantes de Texas, y no de su propio estado, a la isla de destino porque muchos de los migrantes que llegan a Florida provienen de Texas.

