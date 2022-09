Ethan Nwaneri, el futbolista más joven en debutar en la historia de la Premier League 

Ethan Nwaneri, futbolista del Arsenal, entró este domingo en el minuto 91 en sustitución de Fabio Vieira en el partido contra el Brentford de la octava jornada para convertirse en el jugador más joven en debutar en la historia de la ‘Premier League’, con tan solo 15 años y 181 días, según informó el club inglés.

“Conocí al chico. Me gustó mucho lo que vi. Obviamente, Per y el personal de la academia también me dieron muy buena información sobre él. También ha entrenado un par de veces con nosotros. Ayer tuvo que venir porque teníamos lesiones, sobre todo la de Martín (Odegaard), y luego tuve esa sensación de que si llegaba la oportunidad se la daría. Y lo acabo de hacer”, explicó su entrenador, Mikel Arteta, tras el encuentro.

Récord absoluto en la Premier League. Ethan Nwaneri del Arsenal FC es el primer nacido en ¡¡2007!! en debutar en las cinco grandes ligas. pic.twitter.com/u77D9e9C3w — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 18, 2022

“Es otro paso y otra experiencia. En tu carrera todos los pasos no van a ser hacia adelante. Después de esto, tal vez necesite tres hacia atrás para ir otro hacia adelante, pero también creo que envía un mensaje muy fuerte sobre quiénes somos como club. Queremos dar oportunidades cuando hay talento, cuando hay personalidad y cuando hay jugadores que aman tanto lo que hacen y no tienen miedo”, expresó el técnico.

“Todas las decisiones que tomamos, que yo tomo, son por el club, porque creemos que tiene un talento que se tiene que desarrollar en los próximos dos o tres años. Veremos cómo lo gestionamos. El chico dictará hasta dónde pueden llegar”, añadió.

Presionado por las victorias del sábado del Manchester City y del Tottenham, en entredicho por la primera derrota del curso contra el United, el Arsenal reaccionó con una victoria rápida e incontestable con los cabezazos ganadores de William Saliba y Gabriel Jesús, a los que luego se sumó el golazo de Fabio Vieira.

Con 15 años y 181 días, Ethan Nwaneri se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la Premier League.



En otra época, con 15 años todavía no habías capturado ni a tu primer Chicorita. pic.twitter.com/LgIJhL9Q4u — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 18, 2022

Con ellos, fulminó al Brentford, resolvió su sexto triunfo en siete duelos y recuperó el liderato, con el debut final con los ‘gunners’ de Ethan Nwaneri, de 15 años, para los últimos cuatro minutos.

No necesitó más que media hora el bloque de Mikel Arteta, el equipo que marca el ritmo en la ‘Premier League’, un punto por encima del imponente goleador Erling Haaland y el City, segundo, y del proyecto de Antonio Conte con los ‘Spurs’, tercero, en la competencia directa que mantienen los tres por la cima de la clasificación que pertenece desde hace semanas al Arsenal, que aplacó al Brentford con una exhibición contundente de pegada en ataque en sus primeras tres ocasiones.

Lee también:

Con Hirving ‘Chucky’ Lozano en el banco, Napoli vence a AC Milan y sube a la cima de la Serie A

Dejó plantadas a sus Chivas: Amaury Vergara prefirió asistir a la pelea del Canelo que al Clásico Nacional