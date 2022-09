Famosos envían mensajes de apoyo a Eugenio Derbez tras narrar cómo sucedió su accidente

Eugenio Derbez continúa recibiendo el cariño de sus seguidores en redes sociales tras reaparecer y compartir detalles del accidente que sufrió hace unas semanas.

La tarde del pasado domingo 18 de septiembre Eugenio Derbez retomó su cuenta oficial de Instagram para ponerse en contacto con sus fanáticos, por lo que durante una transmisión en vivo habló por primera vez sobre su estado de salud y cómo sucedió el accidente en el que fracturó el hombro derecho.

Durante la conexión con su comunidad, el actor de 61 años confirmó que el accidente sucedió mientras se divertía en un juego de realidad virtual, en el que sufrió una caída, pero debido al entorno ficticio no logró diferenciar provocando que cayera con todo el peso de su cuerpo sobre el codo, y a su vez, este empujó el humero hasta quedar completamente dislocado.

Momentos después su hijo Vadhir, con quien se encontraba en ese momento, lo llevó directamente al hospital en donde lograron reacomodar el hueso, pero debido al fuerte dolor tuvo que ser anestesiado.

“Mi hijo me recogió y mi instinto fue tengo todo roto porque me voy a desmayar en cualquier momento. Empecé a perder el sentido. El dolor que sentí no lo pude describir. Decidieron anestesiarme para reacomodarme el brazo“, narró.

Tras dejarse ver vulnerable y en plena recuperación al lado de su esposa Alessandra Rosaldo, el actor recibió miles de mensajes en los que familiares, amigos, famosos y por supuesto sus fans, le desearon una pronta recuperación.

Uno de los primeros en reaccionar a la reaparición pública de Eugenio Derbez fue Adal Ramones, quien escribió: “¡Animo! Te deseamos toda la familia una excelente y pronta recuperación. ¡Qué bueno verte! Abrazo a la distancia y saludos a todos”.

Su ex yerno, Mauricio Ochmann le deseó una pronta recuperación: “¡¡Mucho amor y mucha fuerza!! ¡¡Recupérate pronto!! Abrazo enorme”, sentenció.

Por su parte, Andrea Legarreta envió las mejores vibras con el mensaje: “¡¡¡¡Vamooooooos Eugenio!!!! Pronto estarás al 100. Te quierooo. Besos Ale hermosa. Bendiciones”.

Jaime Camil también se hizo presente para confesar el gusto que le da ver nuevamente al actor, aunque en esta ocasión sea desde su cama y en plena recuperación.

Otros de los grandes amigos de Derbez es Omar Chaparro, quien no dudó en compartir cuánto lo quiere y unas palabras de aliento en estos momentos complicados. “Te queremos tanto amigo, en dos patadas vas a estar de vuelta, disfruta mucho este descanso y a tu familia, no te lamentes, no tiene que ser un infierno como dices, todo es un milagro, te quiero”.

Mientras que Sebastián Rulli lamentó lo sucedido y deseó una pronta recuperación: “¡¡Qué coraje lo que te paso!! Realmente increíble. De todo corazón deseo que te recuperes pronto y esté tiempo lo aproveches para dejarte apapachar de tanta gente que te quiere y admira”.

Junto a los más de 4.5 millones de reproducciones que alcanzó dicha transmisión, la lluvia de mensajes y muestras de cariño para el mexicano parecen no terminar pues también se unieron famosos como Yanet García, Olga Tañón, Celia Lora, Erika Buenfil, Pati Chapoy, Montserrat Oliver, Ana Martin, Jacky Bracamontes, Elisa Beristain, Alexis Ayala, Rafael Amaya, Marco Antonio Regil, Larry Hernández, entre muchos otros, además de fanáticos sumando hasta el momento más de 35 mil mensajes de apoyo.

