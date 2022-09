Los tostones hechos en una freidora de aire cambió el terreno de juego para mi familia dominicana

Los tostones hechos en la freidora de aire son deliciosos, fáciles y casi no necesitan aceite.

By Giselle Medina

Plátano, o plátano verde, es una parte importante de la cultura dominicana y se usa en varios platos tradicionales. Se puede freír, hervir, hornear, hacer chips, es un ingrediente muy versátil. Aprendí a hacer la mayoría de los platos dominicanos tradicionales de mi mamá, pero mi papá me enseñó su plato favorito: los tostones. Durante mi adolescencia, yo lo perfeccioné.

Estudié cómo los hacía mi papá. Dejaba algunos plátanos en un recipiente con agua corriendo del grifo durante unos 5 minutos. Luego pelaba la piel verde oscura debajo del agua de una sola vez (me dijo una vez que la presión del agua hace el trabajo por ti). Cortaba el plátano en cubos pequeños, los freía en aceite por un par de minutos, los sacaba y dejaba escurrir el aceite. Agarraba nuestra majadora (machacadora de alimentos) y con mucha fuerza aplanaba el cubo de plátano en una rebanada delgada. Luego los volvía a freír, dejando que las rodajas de plátano se friesen hasta que estaban doradas. Copié su método y siempre me aseguré de aplanar el plátano lo máximo que podía. Aplanar el plátano cocido en cubos dará como resultado que los bordes sean más crujientes después de la segunda fritura.

Mi familia hace tostones 2 o 3 veces por semana como guarnición de pollo, carne jugosa, salami frito con queso o pescado. En mi opinión, el chicharrón de pollo y los tostones es un combo de primer nivel. El problema es que “los patrones dietéticos con la ingesta frecuente de alimentos fritos están asociados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas”, dice Amy Keating, dietista registrada de Consumer Reports. Con mi familia cocinando tostones más de 100 veces al año, todo ese aceite se suma.

Lo que añade aún más la necesidad de una alternativa es que yo tengo antecedentes de diabetes y problemas cardíacos en ambos lados de mi familia. Entonces, ¿significaba esto que tendría que despedirme de mis tostones? POR SUPUESTO QUE NO.

Empecé a usar la freidora de aire

Aquí es donde comienza mi confianza en la Ninja Air Fryer. La fritura con aire se considera una alternativa más saludable a la fritura normal y ayuda a que la comida quede crujiente sin mucho aceite. Usar una freidora de aire significaba que no tenía que lidiar con el exceso de aceite. Puedo simplemente rociar un poco de aceite sobre la comida antes de cocinarla y así evitar que se seque. Y para las carnes, los propios jugos caerían al fondo de la canasta.

La freidora de aire también se puede usar para “preparar platos saludables y puede ser una forma más conveniente (o una novedad más divertida) de cocinar para algunos”, dice Keating. “Puede animar a las personas a entrar a la cocina y cocinar con más frecuencia, en lugar de depender de comidas preparadas o para llevar. También puede hacer que cocinar sea más accesible para alguien que cocina para uno”. Algunas de las sugerencias de Keating incluyen verduras crujientes, proteínas magras como el salmón o el tofu y refrigerios saludables como garbanzos crujientes y nueces condimentadas.

En casa, nosotros usamos nuestra freidora de aire al menos 1 vez a la semana. Empecé haciendo papas fritas al aire, y luego pollo asado. Hacía que cocinar fuera más fácil y rápido. Durante los meses más cálidos, fue genial usarla y no hizo que mi cocina se sintiera como… bueno, como un horno.

Cómo preparar tostones con freidora de aire

Rinde: 1 porción

Ingredientes

1 plátano

Aceite de canola en espray para cubrir

Opcional: ajo picado y sal

Direcciones:

1. Precalienta la freidora de aire durante 3 minutos a 350° F. Coloca el plátano en un recipiente con agua corriente durante unos 5 minutos. Con un cuchillo haz una incisión y pela la piel debajo del agua. Corta el plátano en cubos de 1 pulgada.

2. En un tazón, cubre ligeramente los cubos de plátano con aceite de canola para que los trozos no se sequen. Fríe al aire durante 6 minutos. Cuando termines, aplana los cubos con tu majadora o trituradora de alimentos. También puedes colocar el cubo en un plato u otra superficie plana y usar el fondo de una taza para aplanarlo. Cuanto más delgado lo hagas, más crujiente será.

3. En un recipiente, cubre ligeramente las rodajas de plátano con aceite de canola para evitar que se sequen. Me gusta condimentarlo agregando ajo picado. Fríe al aire durante 2 minutos más o hasta que esté crujiente.

Cuando esté listo, opcionalmente puedes sazonar con sal al gusto. Normalmente no lo hago, pero depende de ti.

