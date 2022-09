Kim Kardashian vuelve a desafiar Instagram con unas candentes fotografías

Kim Kardashian ha demostrado en repetidas ocasiones que no le tiene miedo al qué dirán, razón por la cual no escatima en sensualidad cuando de contenido en redes sociales se trata. Prueba de ello es una recientes publicación en Instagram, donde se mostró con un top transparente que apenas y cubrió sus atributos, ¡aquí te contamos los detalles!

La socialité y empresaria desató furor en redes con un carrusel de imágenes en el que dio un vistazo al nuevo producto que lanzará a través de su marca de ropa interior, SKIMS. Hablamos de una colección de sostenes que modeló desde su perfil.

Presumiendo su larga cabellera platinada, Kim Kardashian se dejó ver con mirada seria a la cámara mientras con ambas manos se cuidó de no mostrar ‘de más’. Eso sí, su cinturita de avispa y caderas de infarto quedaron a la vista del público gracias a los leggins que portaba.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en llenarse con miles de likes y comentarios en los que la felicitaron por la esbelta figura que posee a sus 41 años de edad.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez durante la semana que Kim Kardashian da de qué hablar por alguno de sus modelitos o atrevidas sesiones. De hecho, la famosa recurrió a su perfil en Instagram para revelar su colaboración con la casa de moda Stuart Weitzman.

Para ello, mostró algunas fotografías que forman parte de la promoción para la temporada de otoño 2022, en las que luce despampanante en un body de piel que se abraza a los lugares correctos. Además, completó el look con unas botas del mismo material. ¡Los piropos tampoco se hicieron esperar! View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

