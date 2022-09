Más de 1,300 detenidos en Rusia por protestar contra la decisión de Putin de movilizar más tropas

La policía rusa arrestó este miércoles a cientos de manifestantes que protestaban contra la decisión del Kremlin de llamar a miles de tropas adicionales para luchar en Ucrania.

La organización rusa de derechos humanos OVD-Info calculó que los detenidos son más de 1.300. El mayor número de arrestos tuvo lugar en Moscú y San Petersburgo.

Decenas de personas también fueron detenidas en Irkutsk y en otras ciudades siberianas, y en Ekaterimburgo.

Los vuelos de avión para abandonar Rusia se agotaron rápidamente después del anuncio de Vladimir Putin.

El presidente de Rusia ordenó una movilización parcial, lo que significa que unos 300.000 reservistas serán llamados para reforzar las tropas rusas que han sufrido recientes reveses en el campo de batalla en Ucrania.

La medida se conoció un día después de que las áreas ocupadas de Ucrania anunciaran referéndums anticipados para unirse a Rusia.

AFP Estallaron las peleas en Moscú cuando la policía hizo arrestos.

En declaraciones que fueron condenadas por Ucrania y sus aliados, Putin enfatizó que usaría “todos los medios disponibles” para proteger el territorio ruso, lo que implica que esto podría involucrar el uso de armas nucleares.

Duras advertencias a los manifestantes

La oficina del fiscal de Moscú advirtió el miércoles que las convocatorias en internet para unirse a protestas callejeras no autorizadas o la participación en ellas podría acarrear hasta 15 años de cárcel.

Quienes estén detrás de esos llamados podrían ser procesados en virtud de leyes contra el descrédito de las Fuerzas Armadas, la difusión de “noticias falsas” sobre la operación militar de Rusia en Ucrania o alentar a los menores a protestar.

Las duras penas por difundir “desinformación” sobre la guerra de Ucrania y el acoso policial a los activistas anti-Putin han hecho que desde el inicio de la invasión las protestas públicas sean escasas.

Pero el grupo de oposición contra la guerra Vesna convocó a protestas generalizadas este miércoles y en Telegram informó de muchos arrestos en toda Rusia.

Un video mostraba a la policía introduciendo violentamente a manifestantes en un autobús en Ekaterimburgo.

EPA

Pavel Chikov, abogado del grupo ruso de derechos humanos Agora, dijo que la organización había recibido 6.000 consultas desde el martes por la mañana,de rusos que querían información sobre los derechos de los soldados.

Mientras tanto, los vuelos a destinos populares como Estambul en Turquía y Ereván en Armenia se agotaron y los precios de los asientos restantes se dispararon.

“Absolutamente todos tienen miedo”

Vesna/Telegram En Telegram, el grupo de oposición Vesna convocó a manifestaciones contra la guerra.

Las tropas del Kremlin acumulan grandes pérdidas en Ucrania, donde las fuerzas de Kyiv han recuperado una gran área al este de Járkov.

El control del presidente Putin sobre los medios estatales ha asegurado que muchos rusos apoyen su afirmación de que el gobierno “neonazi” de Ucrania y la OTAN amenazan a Rusia, y que los rusos étnicos en Ucrania deben ser defendidos.

En realidad, el gobierno de Ucrania fue elegido democráticamente y no tiene políticos de extrema derecha.

Los gobernadores regionales rusos que ahora tienen que organizar la movilización de más tropas, expresaron su apoyo.

“No seremos debilitados, divididos o exterminados”, dijo el gobernador de Uliánovsk, Alexei Russkikh.

“Nuestra región, como todas las demás de nuestro país, tiene el deber de movilizar a los ciudadanos para el servicio militar”, agregó.

El gobernador de Cheliábinsk, Alexei Teksler, dijo que la movilización era necesaria para garantizar la “soberanía, seguridad e integridad territorial” de Rusia.

Reuters

Pero los jóvenes rusos expresaron a la BBC sus temores sobre la convocatoria.

“Esperaba que nunca sucediera”, afirmó Matvey en San Petersburgo.

“Ahora es obvio que Putin no dará un paso atrás y continuará con su estúpida lucha hasta el último ciudadano ruso”, añadió.

“Yo no debería ser reclutado durante esta fase de la movilización, pero no hay garantías de que las cosas no empeoren”, sostuvo.

Por su parte, Evgeny, un ruso de 31 años que vive en Reino Unido le dijo a la BBC que hay un temor generalizado al reclutamiento.

“Absolutamente todos tienen miedo, todos envían información diferente sobre la movilización. Es muy difícil averiguar qué es verdad y qué no. Nadie confía en el gobierno”.

EPA

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.