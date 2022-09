Héctor Herrera no piensa igual que el Tata Martino: “Si yo fuera el entrenador convocaría a Chicharito y a Carlos Vela”

Héctor Herrera habló antes de la doble fecha de México en la fecha FIFA y fue tajante sobre la convocatoria de Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela.

Herrera no tuvo miedo en opinar contrario a Gerardo Tata Martino y afirmó que él, si fuera entrenador de la selección de México, convocaría al Chicharito y a Vela.

“Si fuera el técnico de la selección, claro que llamaría al Chicharito, es el máximo goleador de la selección y un referente en la selección. Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano, a mi punto de vista de ver el fútbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no“, comentó Herrera en entrevista con la cadena TUDN.

Chicharito y Héctor Herrera se reencontraron y se saludaron muy efusivos pic.twitter.com/qb6hnpkFFd — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 9, 2022

Gerardo Tata Martino confirmó durante una rueda de prensa el pasado miércoles que no cuenta ni con Vela por motivos del jugador ni con Javier Hernández por que hay otras opciones para la Copa del Mundo.

“En el caso de Carlos Vela, hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección. Y, bueno, eso no cambió. En el caso de Javier, simplemente y como dije en todas las oportunidades (anteriormente) me he decidido por otros delanteros centro”, dijo el director técnico argentino.

El Tata Martino detalló que el 9 de la selección mexicana desde el primer día era Raúl Jiménez pero que ante las lesiones y la falta de continuidad tiene varias opciones sobre la mesa para definir antes de Qatar 2022.

“En todo caso, lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir (al Mundial). Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la polémica será por el que quede fuera. Pero yo siempre prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez”, añadió el Tata Martino.

