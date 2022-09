La propuesta de paz en Ucrania del gobierno mexicano es “loable”, pero no factible

En un mundo tan convulsionado por la invasión rusa de Ucrania, tanto presidentes como organizaciones internacionales han tratado de mediar para acordar la paz. Pero esos intentos no han prosperado.

Y en un momento en que pareciera que Rusia pierde terreno en la guerra y anuncia una movilización parcial de 300.000 reservistas,el gobierno de México, a través de su canciller, Marcelo Ebrard, presentó este jueves (22.09.2022) ante el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas una nueva propuesta de paz.

La iniciativa constaría de un alto al fuego de cinco años entre Rusia y Ucrania, además de la creación de una mesa de negociación entre los presidentes de ambas naciones, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, el primer ministro de la India, Narendra Modi, el Papa Francisco y el secretario de la ONU, António Guterres.

La idea ya había sido anunciada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante su discurso de celebración de la independencia mexicana, instancia en la que el mandatario también fue crítico con la ONU y las grandes potencias.

La factibilidad de esta iniciativa, que de entrada no tiene el visto bueno del asesor del presidente ucraniano Mijailo Podoliak, es “prácticamente nula”, dijo a DW Francisco González, profesor de Economía, Política Internacional y Política Latinoamericana de la Universidad Johns Hopkins, en EE. UU.

González considera que la idea de “hacer un alto a las hostilidades entre humanos es loable” y añade: “No es que no valga la pena hacer el intento, pero México ni siquiera es una potencia media en términos geopolíticos. Yo estoy seguro de que, incluso dentro del gobierno mexicano, están perfectamente conscientes de que la capacidad de convocatoria internacional de México es pequeña”.

"Peacemakers" who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your "plan" is a 🇷🇺 plan.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022