Santiago Giménez cerró cualquier oportunidad de vestir la camiseta del América: “Eso sí nunca”

El delantero mexicano Santiago Giménez descartó, en una entrevista con el Youtuber Gabriel Montiel, que jugará en el Club América de la Liga MX alguna vez si regresa al fútbol mexicano tras su paso con Cruz Azul.

“No, no, eso sí nunca, nunca”, fue la respuesta tajante del delantero del Feyenoord de Países Bajos sobre si jugaría en el América en la Liga MX.

El Bebote Giménez, de 21 años de edad, disputó 104 partidos con el Cruz Azul en todas las competencias y marcó 20 goles y dio 11 asistencias. Además ganó cuatro trofeos con la máquina cementera.

En cuatro partidos que disputó ante el América, el delantero no pudo marcar en ninguno por lo que quedó esa cuenta pendiente. Giménez no es el primer futbolista que dice que no iría al América y después termina vistiendo los colores azul crema.

El portero argentino Agustín Marchesín y recientemente el delantero uruguayo, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez son algunos de los que negaron jugar para las Águilas y luego vistieron la camiseta del América.

Por ahora, Santiago Giménez vive un buen presente en el Feyenoord de Países Bajos en el que ha marcado 2 goles en 3 partidos en la liga y tres goles en la Europa League. El delantero supo en el momento que se marchó del Cruz Azul que esta sería su oportunidad de dar el gran salto.

“Sí me costó trabajo, en el sentido que me cuesta mucho trabajo dejar este club. Cuando le agarras cariño a este club es difícil dejarlo. También ponía por delante mis metas. Y sé que este es el camino. Nos agarró de sorpresa, estábamos viendo lo de la renovación y llegó este interés, esta oferta y nos agarró a todos desprevenidos. Estamos tomando una gran decisión”, dijo en entrevista.

Ahora Giménez está luchando por un puesto para ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección de México luego de que el Tata Martino afirmó que solo habrá 3 puestos para los delanteros, por lo que uno quedará fuera de la lista.

“Era de pensarse por el estilo de juego y cada uno de nosotros sabíamos que la idea era llevar a tres. El técnico no tiene por qué darnos explicaciones de nada”, dijo el delantero mexicano.

