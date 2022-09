Armando Carmona para el concejo municipal de Jurupa Valley

La ciudad de Jurupa Valley es joven; recién fue incorporada, para usar el lenguaje oficial, o fundada, en 2011, después de que la mayoría de los residentes votaron a favor de ello. Hasta entonces era una zona rural de ranchos poblados en su gran mayoría por familias latinas que han vivido en el mismo lugar por muchas décadas.

Ahora tiene unos 110,000 habitantes.

Surgió sobre una concesión de tierras mexicanas, es decir de cuando California era parte del país vecino, hecha en 1838.

Sigue siendo un lugar apacible, en donde muchos de sus jóvenes, aunque salgan a estudiar afuera de la ciudad, vuelven, para hacer sus vidas en una comunidad que aprecian y disfrutan.

Su estilo de vida se vio amenazado por la aparición de corporaciones de inversionistas en bienes raíces que quieren construir viviendas de alta densidad. Asimismo, establecieron grandes bodegas en áreas residenciales.

“La gente se movilizó. Centenares de ellos fueron a la sede de la municipalidad a hablar en contra de la idea. Empezó a surgir la necesidad de tener a alguien en el concejo que no se vaya con los inversionistas”.

Habla Armando Carmona, uno de estos jóvenes que dejó la ciudad para estudiar y regresó a la comunidad. Carmona se está postulando al concejo municipal para representar a los residentes y para enfrentar en las urnas a la titular, Lorena Barajas.

La Opinión apoya la candidatura de Armando Carmona al concejo municipal de Jurupa Valley.

Para Carmona, un joven con experiencia como activista social y periodista, no es el comienzo de una carrera política. “Es mi deber a la comunidad que me ha dado tanto. Esta es una comunidad de gente montada en caballos, con animales de granja… no tengo planes de escalar”.

Armando Carmona ha vivido en Jurupa Valley desde que tenía un año y solo abandonó la localidad cuando se fue a estudiar sociología en UC Santa Barbara. Tiene una firma de comunicaciones centrada en temas de importancia para la comunidad latina en la zona del Inland Empire, como inmigración, derechos laborales, protección del medio ambiente.

Español fue su primer lenguaje; sus padres vinieron aquí de México.

Si resulta electo promete proteger el estilo de vida en los “ranchos”, preservando las ordenanzas existentes de construcción; sobreponer el problema de la basura arrojada en la vía pública y mejorar la infraestructura local.

Armando Carmona representa a la juventud que se quiere involucrar postulándose para puestos de liderazgo con responsabilidad para el desarrollo de sus comunidades. Merece el apoyo de La Opinión.