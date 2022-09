Conoce el precio del vestido con el que Belinda y Dua Lipa hicieron suspirar a las redes sociales

Aunque Dua Lipa es una estrella internacional, Belinda y la intérprete británica tienen mucho en común, las dos son jóvenes cantantes reconocidas y ambas tienen una fuerte pasión por la moda, que suelen compartir en el escenario y en sus redes sociales.

Recientemente la relación entre las intérpretes se acentuó, luego de que Belinda publicó una foto en su perfil de Instagram portando el mismo vestido que usó Dua Lipa durante el último evento de la marca de la cual es embajadora, al que acudió algunos días antes de su llegada a la Ciudad de México.

El vestido color negro de tirantes que lució Belinda, pertenece a la colección que Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent, creó para este otoño 2022.

El vestido es de color negro, con un detalle de color morado en la parte central de la cintura, una flor de terciopelo; mientras que en la espalda lleva un gran escote con el que ambas intérpretes lucieron su figura y de hecho posaron muy parecido

Cabe destacar que Belinda utilizó dicho vestido para ir a la inauguración de la nueva tienda de Palacio de Hierro y que justamente Dua pasó esta semana en la Ciudad de México, acompañada de Simon Porte Jacquemus, quien es un diseñador francés reconocido y que curiosamente es primo lejano de Belinda. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

¿Cuánto cuesta el vestido que usó Dua Lipa y Belinda? De acuerdo con la página oficial de la marca, el vestido cuesta 4,496 dólares. La elegante prenda que usó Belinda y Dua Lipa, está disponible en la tienda en línea de Yves Saint Laurent.