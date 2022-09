¿Es seguro usar desodorante… Ahí abajo?

Los expertos hablan sobre si debes usar Lume y otros desodorantes muy cerca de tus partes íntimas

By Perry Santanachote

Una sudoración excesiva en el área de los glúteos (y sus alrededores) es inevitable en ciertos climas y durante ciertas actividades, al igual que ciertos aromas suelen aparecer. Pero este proceso es solo una parte de ser un ser humano, y una ingle resplandeciente no es realmente un problema hasta que lo convertimos en uno.

“Se supone que las vaginas deben oler a vagina”, dice la doctora Jennifer Lincoln, ginecóloga certificada en Portland, Oregón. “No va a oler como una piña colada, ni debería hacerlo”.

Sin embargo, [en el supermercado] el pasillo de la higiene femenina está repleto de productos con aromas florales, afrutados y “frescos” que ayudan a enmascarar los aromas “femeninos”. Y aunque las marcas de consumo directo, como Lume, no están disponibles en las tiendas, están muy presentes en las redes sociales.

Tanto si el desodorante se comercializa específicamente para las partes íntimas como para cualquier otra parte, ¿es buena idea ponérselo en estas zonas sensibles?

Lincoln, que escribió el libro “Let’s Talk About Down There”: An OB-GYN Answers All Your Burning Questions… Without Making You Feel Embarrassed for Asking,” (Hablemos de allí abajo: Una ginecóloga-obstetra responde a todas tus preguntas… Sin hacer que te sientas avergonzada por preguntar”), habló con nosotros sobre la seguridad de estos productos y sobre si realmente son necesarios.

Cuándo el olor es un problema y cuándo no lo es

“Cuando las personas acuden a mí con la preocupación de controlar el olor vaginal, la primera pregunta que hago es: “¿Por qué crees que lo necesitas?”. Dice Lincoln. “Queremos llegar a la raíz de quién o qué te hace sentir mal. Es posible que te sientas cohibida porque se ha normalizado que las mujeres piensen esto, pero en realidad no hay ningún olor más allá de tu olor normal”.

Entonces, ¿a qué debe oler una vagina? “Algunos lo describen como un ligero olor a humedad”, dice Lincoln. “Como cualquier parte del cuerpo que produce secreciones, ciertamente no se supone que huela a nada”.

Debería preocuparte cuando se trata de un olor claramente desagradable y diferente al habitual. Una infección puede causar un olor muy fuerte o a pescado, dice Lincoln. A menudo, pero no siempre, va acompañada de otros síntomas, como picazón, ardor, secreción dolorosa o llagas.

“Si te preocupa que tengas una infección, acude al médico antes de cualquier autotratamiento, ya sea usando un desodorante o tomando medicamentos de venta libre”, dice Lincoln. Si realmente hay un problema y lo estás auto tratando con algo totalmente inapropiado, solo harás que empeore”.

El problema de los desodorantes

No se trata solo de los ingredientes, sino también de la publicidad. Algunas marcas “naturales” usan tácticas basadas en el miedo para conseguir que las personas paguen un sobreprecio por sus productos supuestamente más seguros, mientras que otras marcas utilizan tácticas basadas en la vergüenza para convencer a las mujeres de que deberían sentirse mal por la forma en que huelen.

Lo natural no es necesariamente mejor

El propósito del desodorante, para las axilas u otras partes, es combatir el olor inhibiendo el olor, causando bacterias en el sudor. Algunos desodorantes comercializados como “naturales” usan ingredientes como el bicarbonato de sodio, el carbón activado y el aceite del árbol del té por sus propiedades antimicrobianas y desodorizantes. Y los fabricantes afirman que estos productos son más seguros debido a la ausencia de ingredientes polémicos, como el aluminio, las fragancias artificiales, los sulfatos y los parabenos.

Esta lista representa gran parte de la lógica errónea que hay detrás de la “belleza limpia”, afirma la doctora Ranella Hirsch, dermatóloga de Cambridge (Massachusetts). Las marcas de productos naturales avivan los temores de las personas para vender alternativas que suelen ser más caras, pero no siempre más suaves para el cuerpo, dice Hirsch. El bicarbonato de sodio y las fragancias naturales, como los aceites esenciales, parecen bastante inocentes, pero Hirsch dice que son causas frecuentes de irritación dermatológica.

Aprovechando de las inseguridades de los consumidores

Los desodorantes comercializados para su uso en las zonas genitales son especialmente problemáticos porque, mientras que los desodorantes para las axilas se venden al público en general, la mayoría de los productos orientados a las partes íntimas están dirigidos a las mujeres, especialmente.

“Cuando se introduce la publicidad basada en la vergüenza en algo que tiene que ver con la higiene femenina, se entra en un terreno completamente diferente, y realmente se tiene la capacidad de hacer mucho más daño”, dice Lincoln. “Ya tenemos pacientes que vienen avergonzados de sus labios, su pelo y su olor. Estos productos se aprovechan de esas inseguridades porque si nos sentimos mal, sucios y avergonzados, vamos a gastar dinero para comprar estas cosas”.

¿Es seguro usar desodorante ahí abajo?

Si tienes sudor en la zona de la ingle y realmente quieres usar un desodorante, puedes usar un desodorante sólido sin perfume de forma segura.

Palabra clave: sólido. Los estudios han demostrado que los desodorantes en aerosol y los polvos vaginales pueden aumentar la susceptibilidad de las mujeres a las infecciones del tracto urinario, la vaginosis bacteriana y las infecciones de transmisión sexual, y pueden estar relacionados con un mayor riesgo de cáncer de ovario.

Palabra clave: sin perfume. “Nunca pongas nada con fragancia en o alrededor de la vulva”, dice Lincoln. “Solo obtendrás una reacción en la piel”. Cualquier fragancia, incluso las que se comercializan como seguras para la piel o naturales, puede lastimar la piel sensible y causar infecciones.

Asegúrate de que el producto no contiene bicarbonato de sodio, aceite de árbol de té o menta, que pueden causar irritación y un desagradable escozor.

Aplica el desodorante en el pliegue de la ingle. Si lo usas en la vulva, utiliza la menor cantidad posible y hazlo solo en la parte exterior, nunca en los labios interiores, dice Lincoln. Y nunca pongas ningún producto desodorante o limpiador (también conocido como duchas vaginales) dentro de tu vagina.

Las duchas vaginales alteran el microbioma de la vagina y pueden causar efectos adversos para la salud, como la vaginosis bacteriana, el cáncer de cuello uterino relacionado con un mayor riesgo de contraer la infección por el virus del papiloma humano (HPV) y las infecciones del tracto genital superior que pueden provocar infertilidad.

Lincoln también dice que debes estar continuamente atento a la irritación, ya que se puede usar el desodorante durante meses sin ningún problema y, de repente, podrías tener una reacción. “Si eso ocurre, deja de usarlo inmediatamente”, dice. “Y si te preocupa, ve a un chequeo médico”.

Remedios caseros que combaten el sudor causante del mal olor

Lincoln tiene consejos para lidiar con situaciones de sudoración y mal olor sin poner dinero en la máquina que produce un mercadeo perjudicial para las mujeres. “No hay mucho que hacer”, afirma. “Menos es más”.

Deja de usar ropa interior sintética. Usa ropa interior de algodón transpirable en lugar de sintética, que atrapa la humedad y hace que crezcan más bacterias, lo que provoca más flujo y más olor.

Usa jabón y gel de baño sin perfume. Los productos y lavados perfumados pueden ser irritantes y provocar más flujo. En su lugar, usa jabón sin perfume o simplemente agua para lavar los genitales externos.

No uses protectores diarios. Algunas personas utilizan protectores diarios para combatir el olor, pero en realidad atrapan las secreciones y el sudor, haciendo que huelas más.

Espolvorear un poco de maicena. Es muy bueno para absorber los olores. Pon un poco en la zona de la ingle, de nuevo solo en las partes exteriores, antes de vestirte.

Quítatela. Intenta no usar ropa interior cuando te vayas a la cama. Y si sudas, cámbiate de ropa interior durante el día.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.