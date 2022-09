Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 26 al 2 de octubre 2022

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al Tigre por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 26 al 2 de octubre del 2022.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

No pretendas correr antes de caminar. Esta semana no te metas con nada que no sepas hacer a la perfección solo por quedar bien con jefes o superiores, porque lo único que lograras es quedar mal y que no te tomen en cuenta para otros trabajos, para otras labores. Serán días para tomar en cuanta nuevas maneras de hacer las cosas, es necesario tengas una preparación más profunda con respecto a tu carrara u oficio, sabes bien que te estas quedando atrás y ya es necesario hagas por sobresalir. De tu pareja solo espera apoyo, pero escucha, su consejo será de gran ayuda, deja el orgullo aun lado y pon atención a su crítica, que es la más constructiva que puedes recibir desde hace mucho tiempo.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Ya no más enojos, tienes que poner atención en tu carácter y darte cuenta que estas muy explosivo con todos y con todo. Es necesario que ya pongas cartas en el asunto y mejores tus emociones, y dejar de perder el equilibrio por cualquier situación que se sale de tu control. Esta semana la familia te necesitará cerca, acude a su llamado, acude a su ayuda, tu apoyo hará que pronto salgan de un problema doméstico. En la economía debes de hacer una nueva administración, estas haciendo demasiados gastos y el dinero se puede ir como el agua entre las manos. Cuida la salud de tus arterias, es importante pongas atención a la circulación sanguínea, no dejes el ejercicio, es importante para mantener tu cuerpo físico saludable.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Cuidado con los excesos, estas cayendo en vicios, en compulsiones, y lo único que estas ocasionando es poner tu salud física vulnerable, tu salud emocional inestable. Esta semana es muy buena para poner atención a tu comportamiento y ponerles remedio a todas las situaciones que sabes bien no te están dejando nada bueno. Estos días puede haber problemas con la pareja, muchos de ellos ocasionados por tus desbalances, así que pon de tu parte, aun estas a tiempo de salvar tu relación. Deja de prestar dinero, deja de invitar la fiesta o de sacar de apuros a amigos irresponsables o lo que tienes en el banco desaparecerá rápidamente.

Conejo (2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Es necesario que te pongas en acción, levántate y sal a buscar tu propio camino, no puedes seguir bajo la protección de la familia o pareja. Es tiempo de hacerte un porvenir, es tiempo de labrarte un nombre. En el amor, tu pareja puede sentir desesperación pues no ve que avance nada y tu ahora no estas en posición de ofrecer más, así que si quieres verdaderamente seguir con ese amor ponte las pilas y has lo necesario para poder tener la familia que algún día soñaste. Es importante poner atención en la salud de tus emociones, sabes bien que ahí hay algo que no te permite caminar como quisieras.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Esta semana estarás muy sensible y amoroso, amorosa, no desaproveches esta energía y se detallista con la pareja, con la familia, con los amigos, esto hará que refuerces lazos y que, si tienes algún pendiente que arreglar con cualquiera de ellos, se resuelva tranquila y simplemente. Serán días importantes para terminar por fin una tesis o algún asunto legal, la recompensa está cerca. En el trabajo todo marcha de nuevo en equilibrio perfecto, tu equipo y tu hacen mancuernas espectaculares que pronto los llevaran a otro nivel, así que no sueltes, sigue empujando que el éxito esta muy cerca. En la salud cuida de tus pies, necesitan un buen apapacho.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Controla tus emociones, es importante poner atención a tu comportamiento, son días para poner atención a esos desequilibrios emocionales que no paran de lastimarte, si es necesario empieza una terapia, ocupa tu mente, haz yoga, pero encuentra la manera de mantener a raya ese carácter que estalla a las primeras de cambio. Ten cuidado de como reaccionas con tu pareja, ella, él, ya pueden estar hartos de aguantar tus comportamientos erráticos y podrían no querer soportar más tiempo así. No te permitas que te salga tu lado tirano y mucho menos con gente que este a tu cargo, porque puedes quedarte trabajando solo, sola, cuida que la soberbia no se apodere de ti.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Comienzas la semana muy estresada, estresado, hay situaciones que ya te urge resolver y solo quieres que todo pase rápido, pero relájate, todo se empezará a acomodar en su sitio y llegará a buen fin, seguramente hasta finales de la semana, pero a buen fin. No descuides a la familia, ellos no tienen la culpa de todo lo que pasa afuera del hogar, así que trata de dejar las preocupaciones en la oficina y no cargar con ellas a casa. Necesitas algunos momentos en silencio y reflexión para que lo que te inquieta se apacigüe y puedas tomar decisiones acertadas. Pueden presentarse dolores de cabeza intensos, pero puedes remediarlos si mejoras tu estrés, tus preocupaciones.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Tu merito esta semana será tu astucia y tu gran agilidad mental, estas dos grandes cualidades te sacarán de problemas que se presentarán a lo largo de la semana en lo que se refiere al trabajo y al amor. Ten en cuenta que a pesar de estas cualidades no puedes depender de ellas para salir de mentiras, porque por más que seas astuto o ágil tu pareja te puede cachar en cualquier momento y ahí sí ya no tendrás salvación, no tendrás excusa que pueda hacer que ella o él se queden junto a ti. En el trabajo será todo lo contrario, aplaudirán tu manera rápida e inteligente de reaccionar, te llevaras las palmas.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es momento de moverte, es necesario salgas de esa zona de confort en la que te has instalado durante años, necesitas hacer un cambio que te lleve a otro nivel, tu interior ya te lo grita, pero también, ahí, en el interior habita un miedo muy arraigado al cambio. Busca ya dar, aunque sea un pequeño paso, el chiste es moverse ya. Es importante que estos días te actualices profesionalmente e irte preparando para el cambio que tienes que dar. Con respecto al amor, no tomes ninguna decisión importante estos días o puedes arrepentirte después.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Los bloqueos que habías tenido en días pasados con respecto al dinero se quedan atrás, por fin se destraba las cosas y ya no tienes impedimentos para seguir caminando, así que no hay lugar para los pretextos, es para hoy, resuelve, deudas, paga lo que debes, agradece a quien te ayudo en los momentos difíciles. Son días muy buenos para hacerte notar en el trabajo, si haces las cosas con corrección podrás escalar rápidamente a otro nivel. En el amor, es momento de poner atención a las necesidades de tu pareja, la has tenido muy abandonada, abandonado por tanta preocupación, pero eso ya quedo atrás, ocúpate. Es importante no descuides tu alimentación, es importante no dejes pasar más tiempo sin hacer ese chequeo médico que tienes pendiente, ya quítate preocupaciones de salud de encima y camina tranquilo, tranquila.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Tu madurez tendrá que salir a relucir esta semana, no caigas en provocaciones, no caigas en el juego de alguien que quiere sacarte de balance solamente porque te ve feliz y realizado, realizada. Te dará por hacer un cambio profundo a tu estilo de vida, pero es un cambio para bien, de esos cambios que ya te pide hasta el alma, así que no dudes en buscar un nuevo hogar, un nuevo pasatiempo, un camino espiritual. Se presentará ante ti la oportunidad de retomar estudios o proyectos, no digas no, esa oportunidad no regresará en mucho tiempo, tómala, esa ayuda es casi un milagro.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Conserva la calma, ya no puedes hacer nada en lo que no pusiste la debida atención en días pasados, ahora lo que te queda por hacer es ofrecer disculpas y volver a empezar. Es una semana para no volver a cometer errores, los aprendizajes de estos días serán de gran crecimiento tanto profesional como personal. Estos días sentirás la necesidad de acercarte esas personas mayores de tu familia, padres, abuelos, sentirás la necesidad de escuchar sus experiencias y nutrirte de su sabiduría. No es una buena semana para comenzar ninguna relación amorosa, no ahora, primero pon en orden tu desorden mental y después podrás tomar decisiones importantes que tienen que ver con tener pareja.