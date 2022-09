El Tata Martino piensa en llevarse al Tecatito Corona al Mundial y que se recupere de la lesión en Qatar

Cuando queda poco para que ruede el balón en el Mundial de Qatar 2022, la Selección de México apura la planificación para estar a la altura de la competencia con el objetivo de llegar como mínimo al quinto partido (cuartos de final).

Pero el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino no la tiene fácil. En esta Fecha FIFA de amistosos tiene hasta cinco lesionados, incluyendo el goleador Raúl Jiménez. Uno que no está presente (no fue ni convocado) es Jesús Manuel Corona, un importante activo ofensivo de El Tri.

Intervenido quirúrgicamente por su lesión de fractura de peroné y rotura de ligamentos del tobillo izquierdo, los tiempos de recuperación del ‘Tecatito’ son de 4 a 5 meses, sin embargo, el jugador está poniendo todo de sí para estar en la Copa del Mundo.

Mauricio Ymay, periodista de ESPN, adelanto que el Tata Martino y su cuerpo técnico quieren darle seguimiento a Corona en su recuperación y que incluso la rehabilitación la continúe en México, específicamente en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Pero lo más interesante de estas nuevas informaciones es que Martino no pierde la fe en que pueda contar con uno de sus mejores delanteros en el Mundial de Qatar 2022 y lo incluiría en su lista de 26 jugadores a pesar de no estar listo fisicamente.

El tiempo dictará el desenlace de los hechos, pero hasta ahora el Tecatito Corona y Raúl Jiménez (falta confirmación) no estarían presentes en el Mundial.

