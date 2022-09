Frente a su papá Belinda intenta el reto de Anitta haciendo perreo sobre el piso, pero le gana la risa

Belinda de nuevo ha dado de qué hablar, pues durante un en vivo que compartió con sus fans se decidió a hacer el desafío lanzado hace ya varios meses por la brasileña Anitta, consistente en un twerking sobre el piso. Usando un conjunto deportivo negro llegó a hacer algunos movimientos, pero los interrumpió al ganarle la risa. Su papá estaba presente, y exclamó: “Eso no es perreo, eso es c***o, la realidad”. La cantante entonces le dijo: “Papá, en México no dicen esa palabra, a ver papá, intenta tú hacer ese paso”, pero el señor Ignacio Peregrín dijo sonriente: “No, porque me falta c**o”.

En los últimos días Belinda ha compartido en su cuenta de Instagram muchas fotos que la muestran relajada durante sus viajes en avión, disfrutando películas y hasta en los Estudios Universal, reflejando que es muy fan de los filmes de Harry Potter al posar con una varita mágica.

Belinda cuenta con una figura de modelo, y hace algunos días causó sensación en Instagram, obteniendo más de medio millón de likes gracias a unas fotografías en las que luce un elegante vestido negro diseñado por Anthony Vaccarello -director creativo de la firma Saint Laurent– y que cuenta con tirantes espagueti. La prenda es una de las principales en tendencia para la temporada Otoño-Invierno de 2022. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

También te puede interesar:

-Productora revela la razón por la que Belinda no protagonizó ‘Hannah Montana’, ¿no le gustaba hablar inglés?

–Belinda: las 5 fotos más candentes de la cantante mientras disfruta bajo el sol