Fiscal Garland rechaza que exista participación de la Casa Blanca en investigaciones contra Trump

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, rechazó rotundamente las afirmaciones que hizo tanto Donald Trump como sus abogados con respecto a que Joe Biden está interfiriendo en las investigaciones que se le realizan al exmandatario.

Merrick Garland que se ha visto envuelto en una serie de polémicas desde que está investigando al expresidente Donald Trump, dejó en claro que el presidente Joe Biden no se involucra en absolutamente nada, pero que tanto el exmandatario como sus abogados se han encargado de difundir ese mensaje.

Durante una entrevista en donde le fue cuestionado acerca de que los aliados de Trump han sugerido que realiza las investigaciones bajo vigilancia del la Casa Blanca. El fiscal general dio su respuesta concreta al respecto.

“Creo que el presidente dejó en claro cuando me nombró que no interferiría de ninguna manera con ninguna investigación criminal y lo ha mantenido. Y no ha habido participación alguna de la Casa Blanca“, respondió Garland.

Esto es resultado por una de las declaraciones que dio una de la abogada de Trump, Alina Habba quien a través de una plática con Newsmax afirmó que la Oficina Federal de Investigaciones supuestamente “colocó” la evidencia que incautó en Mar-a-Lago, durante la ejecución de la orden de allanamiento el 8 de agosto.

On Newsmax, Trump lawyer Alina Habba is back to baselessly insinuating that FBI agents planted evidence at Mar-a-Lago pic.twitter.com/J5S2GlJVQw — Aaron Rupar (@atrupar) September 27, 2022

“Realmente no podemos estar seguros de que estén siguiendo la ley en ningún momento y creo que eso es lo más preocupante para todos los estadounidenses en este momento”, señaló la abogada Habba.

Alina ya había comentado en una ocasión anterior que quería ver las imágenes de las cámaras de seguridad de la propiedad del exmandatario en Mar-a-Lago tras el allanamiento del FBI.

“Me encantaría ver las imágenes del cateo publicadas porque debería quedar claro qué agentes individuales realizaron el operativo del FBI. No queremos que vean sus identidades porque no queremos que sepan quién hizo eso. Bueno, si lo haces como agente, no estoy segura de que debas tener ese derecho”, dijo la abogada.

Con respecto a la demanda civil que interpuso la fiscal general de Nueva York, la abogada exclamó que había excedido su autoridad.

“Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad estatutaria al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad”, comentó Hadda.

Es importante mencionar que la semana pasada un tribunal de apelaciones se puso del lado del Departamento de Justicia en una pelea legal por documentos clasificados incautados en el registro autorizado por un tribunal de la casa de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump, y dictaminó que el Departamento de Justicia puede usar los documentos en su investigación criminal en curso.

Raymond Dearie, el maestro especial que supervisa la incautación de documentos de Mar-a-Lago, sugerido por el mismo Trump, señaló a los abogados del expresidente durante una audiencia que si no argumentan que alguno de los documentos fue desclasificado, determinará que están clasificados.