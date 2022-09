Biden desconoce qué secretos nacionales se incluyen en los documentos de Mar-a-Lago

Foto: U.S. District Court, Southern District of Florida, West Palm Beach Division / Cortesía

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer que no ha sido informado sobre los documentos clasificados que los agentes del FBI confiscaron el mes pasado de la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago.



En entrevista con CBS, el mandatario sorprendió a propios y extraños al revelar que no ha “pedido los detalles de esos documentos” por una razón, “no quiere involucrarse en la investigación del Departamento de Justicia”.



Siguiendo su misma línea, Biden indicó que “no les diría qué hacer y de hecho no les diría cómo enjuiciar o no”.



Esta es la primera vez que Biden se muestra más abierto a hablar de los documentos incautados en la residencia de Trump en Palm, Beach; semanas atrás el mandatario se limitó a decir que tenía “cero” aviso previo del registro en Mar-a-Lago de donde los agentes salieron con 11.000 documentos incluidos 54 marcados como “secreto” y 18 como “ultrasecreto”.



También indicó que no “ha hablado personalmente con nadie” sobre los secretos de seguridad nacional que se encuentran en los documentos, pero “estoy seguro de que mi administración está al tanto de todo eso, así como el Consejo de Seguridad Nacional”.



El mandatario también se animó a cuestionar cómo documentos clasificados como confidenciales llegaron a Mar a-Lago y calificó el hecho como “totalmente irresponsable”.



Fue en esta misma entrevista que Joe Biden indicó que la pandemia de COVID-19 había terminado.



“Todavía tenemos un problema con el COVID-19, pero todavía estamos trabajando mucho en eso. Pero la pandemia ha terminado”, señaló.



Además, dijo que “nadie usa máscaras (y) todos parecen estar en muy buena forma”.

