Maestro especial que revisa documentos incautados en Mar-a-Lago de Trump busca actuar con rapidez

Raymond Dearie, el maestro especial encargado de inspeccionar los documentos incautados en la redada del FBI en Mar-a Lago, propiedad de Donald Trump, intentará impulsar rápidamente el proceso de revisión de los materiales.



Además, se mostró escéptico ante la renuencia del equipo del expresidente a decir si creía que los registros habían sido desclasificados.



“Vamos a proceder con lo que yo llamo despacho responsable”, les dijo Dearie a los abogados de Trump y el Departamento de Justicia en su primera reunión tras ser nombrado la semana pasada para esta tarea.



El objetivo de la reunión del martes fue el de resolver los próximos pasos en un proceso de revisión que se espera que retrase en semanas, si no meses.



Como maestro especial, el juez veterano de Brooklyn, deberá revisar los miles de documentos recuperados durante la búsqueda del FBI del 8 de agosto en la propiedad de Trump en Florida, y separar cualquiera que pueda estar protegido por reclamos de privilegio ejecutivo o privilegio abogado-cliente.



Pese a que fue el equipo legal del expresidente, el que pidió el nombramiento de un experto especial para garantizar una revisión independiente de los documentos, los abogados se han resistido a la solicitud de Dearie de obtener más información sobre si los registros incautados se habían desclasificado previamente, como ha sostenido Trump.



Según señala AP, los abogados del magnate siempre se han abstenido de esa afirmación, incluso cuando aseguraron en una presentación separada el martes que el Departamento de Justicia no había probado que los documentos fueran clasificados. En cualquier caso, dicen, un presidente tiene autoridad absoluta para desclasificar información.



Pero el maestro especial indicó que si los abogados de Trump en realidad no afirman que los registros han sido desclasificados y, por el otro lado, el Departamento de Justicia presenta un caso aceptable de que siguen siendo clasificados, entonces él se inclinaría a considerarlos clasificados.



“En lo que a mí respecta”, dijo, “ese es el final”.



Los abogados del expresidente le enviaron una carta a Dearie el lunes por la noche, expresándole que el tema de la desclasificación podría ser parte de la defensa de Trump en caso de una acusación.

Y el litigante James Trusty expresó en la corte el martes que el equipo de Trump no debería verse obligado en este punto de la investigación a revelar detalles de una posible defensa basada en la idea de que los registros habían sido desclasificados.



Aunque Dearie expresó que entendía la posición, dijo con claridad: “Supongo que mi punto de vista es que no puedes tener tu pastel y comértelo también”.



La jueza de distrito de EE.UU., Aileen Cannon, designada por Trump que accedió a la solicitud de un maestro especial, fijó el 30 de noviembre como fecha límite para la revisión.



Durante la reunión del martes, Dearie dejó en claro que tenía la intención de cumplir con los plazos, diciendo que había “poco tiempo” para completar las tareas asignadas.

