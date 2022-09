Gerardo Martino fue autocrítico tras la humillante derrota contra Colombia

El argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, admitió este martes que su equipo debe aprender a neutralizar a rivales de jerarquía como Colombia, que remontó un 2-0 en contra para vencer por 2-3 al ‘Tri’.

“Cuando enfrente hay jerarquía esa aparece y está en nosotros ver cómo neutralizarla sin que nos haga daño y recuperar el control de partido. La jerarquía de Colombia se impuso y no fuimos capaces de controlar el partido”, explicó a los medios tras la caída de México en el partido amistoso ante los colombianos en Levi’s Stadium de Santa Clara (EE.UU.).

El duelo ante los sudamericanos fue el último del ‘Tri’ antes de emprender en noviembre una última concentración en Girona, España, en donde disputará sus últimos tres partidos de preparación antes de debutar en el Mundial de Qatar 2022.

“Lo primero con lo que me quedo, más allá de que perdimos un partido, es que íbamos ganando 2-0 en un buen primer tiempo y también me quedo con los último 15 minutos, lo que no me gustaría pensar es en los primeros 10 minutos del segundo tiempo en los que Colombia se enfila a ganarnos”, añadió el estratega.

Martino reconoció que México tiene que defender mejor en las pelotas paradas para no fallar en la búsqueda de superar la barrera de los octavos de final en la siguiente Copa del Mundo.

“Fue un momento que el rival se impone y no siempre que se impone te hacen dos goles en seis minutos, pero también me quedo con la parte final que con la entrada de algunos chicos recuperamos y tuvimos la valentía de buscar el empate“, expresó.

Andrés Guardado, uno de los capitanes de México, agradeció que Colombia venciera a su equipo ya que él y sus compañeros sacarán aprendizajes para Qatar 2022.

“Este tipo de rivales nos ayuda a mejorar mucho de cara a la Copa del Mundo y ojalá que podamos llegar bien preparados. Hicimos un primer tiempo sólido, pero en un Mundial hay que mantener nuestro nivel de juego y saber que en cualquier momento en cinco minutos nos empatan en el partido de hoy, no podemos regalar eso”, dijo el centrocampista del Real Betis español.

Guardado aseguró que en los últimos dos partidos amistosos de México, el pasado sábado en la victoria por 1-0 a Perú, y en la derrota con Colombia, México se ha visto mejor que en las eliminatorias mundialistas.

“El grupo llegará bien a Qatar porque nos hemos soltado un poco después de que en la eliminatoria no se hizo un buen juego, más allá de que terminamos segundos en la Concacaf. En estos dos partidos se ha visto con más ganas de tener más la pelota, más confianza en nuestro juego, solo nos queda sostenerlo“, sentenció. Cerramos nuestra gira de preparación en 🇺🇸. ¡Sigamos trabajando con la mente puesta en 🇶🇦!



La crónica del encuentro ante 🇨🇴 es presentada por @XiaomiMexico.👉🏼https://t.co/EZPns9EmzH#MEXTOUR I #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Ecuvuu9odW— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 28, 2022

