Logran firmas para poner en la boleta electoral, la destitución de la vicealcaldesa de Downey

La campaña que busca la destitución de la vicealcaldesa de la ciudad de Downey, Catherine Álvarez logró reunir 4,500 firmas de los votantes registrados del distrito 3 para poner la decisión de si sigue o no en el Concejo, en una elección especial que se celebraría a principios del próximo año.

La oficina del secretario municipal de Downey confirmó que las firmas eran suficientes para mandar a la vicealcaldesa a una elección de destitución.

Lo que sigue es que el Concejo vote por una fecha para la elección especial.

Los argumentos para destituirla es que mintió sobre su pasado, y ocultó que tiene un fraude al sistema de bienestar social (welfare), robo menor en la tienda Michael y por mentir bajo juramento.

La Opinión habló con las partes involucradas:

La vicealcaldesa Catherine, quien es una activista por los derechos de los inquilinos, consideró como triste el proceso para destituirla, porque dijo que se ha hecho a punta de mentiras, “diciendo que yo era una convicta”.

Reconoció que efectivamente sí cometió los delitos menores de los que se le acusan, uno por un robo de $20 en una tienda en un momento de desesperación, cuando no tenía dinero, y le hacían falta algunos útiles escolares para sus hijos.

“Y es verdad que me han prohibido volver a entrar a esa tienda, pero puedo regresar cuando yo quiera”.

Y sobre el fraude al welfare, dijo que fue por un dinero que le dieron de más, alrededor de $4,000, una suma que asegura ya pagó.

“Todos esos delitos fueron eliminados de mi récord”, precisó.

Y subrayó que el intento por destituirla tiene motivaciones políticas porque está proponiendo establecer el control de rentas en Downey.

Comentó que decidió meterse a defender los derechos de los inquilinos porque ella ha sufrido en carne propia, no tener un techo al no poder pagar la renta.

“Al menos cinco veces he sido homeless. La última vez viví un año en mi carro. Pero si sumo todo el tiempo que he vivido en la calle, han sido como dos años”.

Dijo que debido a que ha pasado por 21 cirugías no ha podido trabajar. “La mitad del tiempo estoy con dolores crónicos en la espalda”.

Catherine aseguró que ella va a aceptar la decisión de los electores, en la elección de destitución, si quieren que siga o se vaya.

En Facebook, publicó que el proceso de revocación es impulsado “por las personas más ricas y privilegiadas de la ciudad de Downey, gente como Rick Rodriguez y su amigo Mario Guerra”.

Dijo que ellos han donado mucho dinero para sacarla porque son dueños de apartamentos.

“Se sienten como propietarios mientras las familias trabajadoras luchan por pagar el alquiler mensual”.

Y señaló que aún si el proceso de revocación tiene éxito, “el control de alquileres se llevará a cabo. No importa lo que digan Mario Guerra, Rick Rodríguez, y Claudia Frometa, y aunque me quiten, volveré. No voy a dejar de luchar por mi comunidad”.

Y animó a los votantes a rechazar la revocación y decir sí al control de alquileres porque las familias trabajadoras como la suya, dijo, necesitan un descanso del abuso de los propietarios.

Catherine Álvarez, vicealcaldesa de la ciudad de Downey en la mira para ser destituida. (Suministrada)

Red de mentiras y engaños

La concejal y exalcalde de Downey, Claudia M. Frometa, dijo que 4,500 personas en el distrito 3 han firmado la petición para remover a una persona que los engañó para llegar al Concejo.

“Lo que los residentes quieren es estabilidad, alguien que sea honesto y tenga integridad, y desafortunadamente la concejal Catherine Álvarez no representa esos valores porque tiene un largo historial criminal y votó en contra del Código de Ética en 2021. Fue la única concejal que votó en contra”.

Enfatizó que el proceso para destituirla no tiene nada que ver con su afiliación política o con la política sino que es acerca de su incapacidad para revelar que cometió fraude al welfare, robo en una tienda y que fue arrestada por el departamento de policía del condado.

“Constantemente está involucrada en demandas y no ha pagado la renta en dos años, aún ahora que es funcionaria electa. Ahora mismo tiene una demanda de desalojo porque ha utilizado las protecciones de covid-19 para no pagar la renta”.

Y señaló que Catherine no puede decir que representa a la clase trabajadora cuando no tiene una trayectoria de trabajo sino por un comportamiento deshonesto y lleno de mentiras.

“Escondió a los votantes su récord criminal de delitos mayores y los hizo menores a través del proceso de limpieza de crímenes”.

Dijo que está de acuerdo en dar una segunda o tercera oportunidad a las personas, pero sin embargo, afirmó que la concejal Álvarez mantiene un patrón de comportamiento a base de mentiras, que hace imposible darle oportunidades en el servicio público.

“En un vídeo que le tomó la policía se ve claramente cuando ella niega ser Catherine, en el momento que le entregan los papeles de la revocación de mando”.

Sobre el tema de que tras el proceso de revocación, se oculta el deseo de frenar el control de rentas en Downey, aseguró que es absolutamente falso, porque en California ya existe un control de renta que limita los aumentos al 5%.

“La honestidad que es algo que ella no conoce no tiene nada que ver con el control de rentas”.

Agregó que como la primera inmigrante electa a una oficina en la ciudad de Downey, es muy penoso observar la red de mentiras de la concejal Álvarez porque no reflejan los valores de la gente trabajadora.