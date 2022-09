Carmen Villalobos por fin da respuesta a los rumores de romance con Horacio Pancheri

Luego de anunciar su divorcio con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos ha decidido enfocarse en sus proyectos profesionales. Tal es el caso del reality de cocina que conduce, “Top Chef VIP” de Telemundo.

No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que el público relacionara sentimentalmente a la actriz con uno de los participantes del programa, el argentino Horacio Pancheri. Y, si bien hasta el momento la famosa se había mantenido al margen de los rumores, finalmente rompió el silencio y destapó su verdadero estatus sentimental.

Fue a principio de esta semana que el equipo de ‘Hoy Día’ recibió como conductora invitada a Carmen Villalobos, y durante esta visita decidió dar una que otra indirecta sobre los rumores de su romance con Pancheri.

La primera de ellas se dio mientras abordaban el supuesto romance que estarían viviendo Humberto Zurita, y Stephanie Salas, esto luego de que Sylvia Pasquel, madre de Salas, se pronunciara al respecto en un encuentro con la prensa.

“Ya los captaron en imágenes en un aeropuerto como viniendo de viaje juntos”, dijo Stephanie Himonidis ante Adamari Lopez y la protagonista de ‘Sin senos no hay paraíso’.

Esta última no dejó pasar la oportunidad de compartir su opinión al respecto, y de paso, clarificar las especulaciones sobre su vida amorosa: “Ay no, las imágenes no quieren decir absolutamente nada y se los digo por experiencia propia”, señaló.

Otra de las indirectas con las que puso fin a los rumores se dio luego de que Quique Usales tratara de servir como ‘cupido’ entre ella y el cantante Nicky Jam: “Yo también estoy soltera, por supuesto”, finalizó Carmen Villalobos.

