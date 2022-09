Horóscopo de hoy Horóscopos de hoy de Nana Calistar 29 de septiembre de 2022

Leo

Cuidado con juegos de azar pues no se ve un panorama bueno y claro para llevarlos a cabo pues podría haber perdidas grandes de dinero. Es momento de visualizar cuestiones positivas si realmente quieres avanzar o lograr algo de lo contrario te quedarás más estancado que nunca, hay muchas posibilidades de viaje al extranjero en estos días de fiestas. Cuida mucho tu entorno familiar pues podrías estar envuelto en chismes fuera de lugar por ciertos comentarios que saldrán de tu boca. Chismes de vecindad en puerta y un cambio en tu forma de ver la vida. Cuidado con alimentos irritantes pues podrían traerte ciertos problemas de salud. Te vienen oportunidad de crecimiento en el área laboral pues podrían cambiarte de puesto o de salario. El amor será algo que comenzarás a ver más como una realidad y no como un sueño. Deberás de dejar las cosas claras con las personas que te rodean para evitar más confrontaciones y malentendidos.

Virgo

No es momento de entrar en negocios que estarán en el aire. Cuidado con noticias que no serán ciertas y vienen por parte de familiares, solo te van a querer hacer sentir mal. Cuidado con amistad de piel blanca que andará hablando pestes de ti no lo permitas o de lo contrario después se te va a complicar mucho detener dichos chismes. Jamás te permitas fracasar por nadie, date el tiempo de atender tus sueños y esos pendientes que has hecho a un lado por alguien que no lo merecía. Perdidas de dinero en puerta y personas del pasado que te podrían traer u ocasionar ciertos problemas que a la larga no te dejarán avanzar del todo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías arrepentirte de muchas cosas y situaciones que realizaste. Cuidado con los comentarios de una pend3ja que querrá destruirte. Cuidado con lo que quieres, deseas y buscas para ser feliz pues podrías estar buscando en el lugar equivocado. Cuidado con un amor del pasado que retorna y podría moverte el tapete aun así tengas pareja.

Libra

Te enteras de rompimientos de una relación por parte de una amistad. Cuidado con persona de piel morena o aperlada pues andará queriendo sacarte cierta información confidencial que solo a ti te corresponde. No des pie a equivocaciones de personas p3ndejas que buscarán afectarte mediante chismes noticias sobre tu familia. Sino tienes una relación actualmente ni te sientas mal y espera el momento oportuno por algo las cosas se han tornado de esa manera; todo comenzará a darse inesperadamente. Cuidado con ex amores pues podrías recibir noticias y quizás amenazas de uno de ellos. Si te has preguntado porque no has consolidado una relación el motivo es porque prefieres soñar con una que llevarla a la realidad. Todo eso que no pensaste que sucediera comenzará a tornar forma y muchas de esas cuestiones se harán realidad.

Escorpio

Cuidado con golpes y caídas pues estarán a la orden del día. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres kilos en estas fechas de comida. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala a la shingada pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que el karma es canijo y cuando menos acuerdes podría cobrar factura como lo ha hecho con quienes te afectarte la existencia. Dios te dará una nueva oportunidad, pero tendrás que ser muy inteligente para no volver a cometer los mismos errores. Ten cuidado con ciertas personas que te rodean pues podrían meterte en problemas debido a chismes o envidias. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico.

Aries

Tu carácter de la shingada muy cambiante que podría traerte ciertos problemas con quienes te rodean. No permitas que otras personas se metan en tus planes y sueños pues solo te corresponde a ti hacerlos realidad. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Si no tienes una relación o no has logrado atrapar a nadie es simple, eres demasiado celoso y paranoico y por ende les cuesta trabajo aguantar tu carácter. Cuidado con un viaje que quieres realizar, no es momento de llevarlo a cabo; pon las cartas sobre la mesa con tu pareja y deja de creer en palabras. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Un negocio se materializa y un chisme de familia saldrá a la luz. Un suceso inesperado tocará tu corazón. Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Te viene un cambio en el área de los negocios, mejorarás un chorro, pero debes no gastar en nada que no necesites. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día.

Tauro

Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo contantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Expareja se dará cuenta de lo que dejo ir y posiblemente comience a hacer insinuaciones sobre dicho tema. Vienen muchos cambios en el amor si tienes pareja podrían existir ciertos conflictos por cuestión de celos y desconfianza. Cuidado con dineros, podrías gastar en algo que no necesitas y lamentarte al poco tiempo al no ver claro y salir muy gastado. Comienzas una etapa renovada llena. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te atontes pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. Cuidado con gastos innecesarios, necesitas ahorrar un poco más pues lo necesitarás al finalizar el mes de octubre. Deja de coquetear por face y menos si tienes pareja porque te van a descubrir. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Géminis

El motivo por el que no consolidas una relación es porque te quieres tanto que algunas veces te falta amor para querer a otra persona. Te vienen grandes cambios y oportunidades muy buenas en las cuales comenzarás a entender muchas cosas, desde por qué no se dio hasta por qué debieron de ser, así las cosas. Vienen días de mucha incertidumbre y cambios que te ayudarán a mejorar en muchos terrenos de tu vida. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Comenzarás a planear un viaje y con el traerá mucha felicidad y diversos cambios de actitud. Amores de una noche con amistades o vecinos en puerta. Un amor de tierras lejanas se dejará ver en próximas fechas. Deja de querer siempre ser el centro de atención y concentra tu vida en tus sueños y deseos, no siempre puedes ser el protagonista y sino logras calmar dicha situación no lograrás avanzar. Estas por tomas una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón pues podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Momentos de grandes oportunidades en el amor, sino tienes una relación las cosas comenzarán a darse de la mejor forma.

Cancer

No permitas que tus sueños se los lleve la shingada, estás en el mejor momento de hacerlos realidad. Tu familia constituirá tu parte más importante sin embargo podrías sentir cierto rencor por uno de ellos debido a ciertos comentarios que estará diciendo o hablando de ti. Vienen cuestiones de pagos que deberás de arreglar a la brevedad para salir bien librado de cualquier cuestión que te afecte en un futuro próximo. No permitas que personas del pasado retornen pues no te traerán nada nuevo que ofrecerte solo dolores de cabeza. No te dejes influenciar por comentarios de personas que buscarán hacerte sentir mal de mil maneras. Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a la china pues solo así podrías dar entrada a cosas nuevas. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser.

Piscis

Eres demasiado necio y nomas piensas en la comida por eso sigues soltero. Aunque no necesitas de eso, disfruta tu soltería y dale vuelo a la caricia con quien te busque y quiera, no naciste pa ser escogido o escogida sino pa escoger. Mejoras importantes en tu economía y cambios en tus estados de ánimo, mejorarás en muchos aspectos, ten cuidado con tu alimentación pues podrías sufrir ciertos malestares estomacales. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego pues podrías lastimar a quién te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventurilla de una noche. No tengas miedo de decir lo que sientes, si te nace hacerlo hazlo y que te valga madre lo que las personas puedan decir o pensar, al final el corazón habla de lo que está hecho. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Sino logras consolidar una relacione porque eres demasiado seco y serio para la mayoría de las cosas. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos.

Acuario

Debes aprender a darle a cada persona el grado de importancia que merecen, no los suban al cielo ni los coloques en un sitio al que no pertenecen. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos. Cuidado con cuestiones laborales pues vienen cambios que no te dejarán nada de provecho solo ciertos dolores de cabeza. Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te afectó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala a la tiznada y que no te estorbe en tus nuevos proyectos. Podrías madurar mucho en estos días pues cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu piores nada. Sentirás necesidad de mandar todo al chorizo e irte lejos, animo, las pruebas te harán más fuerte. ¡Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada!

Capricornio

Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Una amistad culmina relación. Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios. Es momento que te despojes de tanta mediocridad que cargas en tu vida llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano. Si quieres consolidar una relación deja de llorar y estar viendo tv que ahí sentado no consolidarás nada. Cuida mucho la monotonía en tu relación en caso de tener una, algunas veces te atontas y siempre haces las mismas cosas y eso es lo que arruina el momento, además se te da mucho eso de traer cosas del pasado, necesitas innovar y cambiar la manera en que tratas y convives con tu pareja. Si no has concretado una relación es simplemente porque estas esperando a la persona perfecta que no existe. Date la oportunidad de reinventarte y no volver a caer en falsas promesas las cuales es complicado que se cumplan.

Sagitario

Cuidado con amores prohibidos los cuales podrían entrar a tu vida y solo hacerte daño. Persona del pasado regresa para arruinarte la existencia. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona. Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles de frutas y verduras, fíjate bien a quien le llorar no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece. Si no has consolidado nada en el terreno de los amores es porque sencillamente aún no sabes qué es lo que quieres. Traerás el orgullo bien acelerado y eso te podría traer ciertos problemas con tu familia o pareja en caso de tener una relación.