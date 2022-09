Los saldos de las tarjetas de crédito aumentan y también las tasas de interés

Toma medidas ahora para no tener que pagar más intereses

By Penelope Wang

La inflación está produciendo un doble golpe para muchos usuarios de tarjetas de crédito. No solo aumentan los saldos mensuales (porque todo es más caro), además también sube el tipo de interés que se paga por esa deuda.

Los saldos totales de las tarjetas de crédito de los estadounidenses aumentaron un 13% en el segundo trimestre de 2022 con respecto al año pasado, según la Reserva Federal de Nueva York. Es el mayor aumento anual desde 2003.

Mientras tanto, el tipo de interés promedio de las nuevas tarjetas de crédito alcanzó recientemente el 21.4%. Y es probable que esa tasa siga subiendo a medida que la Reserva Federal (conocida también como Fed) eleve las tasas de interés para luchar contra la inflación.

“Estas cifras son aterradoras para la gente, especialmente cuando se combinan con la inflación desenfrenada y más subidas de tasas”, dice Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree. “Tu deuda de tarjeta de crédito actual simplemente se va a volver cada vez más cara”.

Cuando la Fed suba los intereses, es probable que lo veas reflejado en las tasas de tu tarjeta de crédito en los próximos dos ciclos de facturación, dice Schulz. El interés de tu tarjeta de crédito podría subir en la misma cantidad que el aumento de la Fed, que fue de 75 puntos básicos (o 3/4 de punto porcentual) en septiembre, el tercer aumento consecutivo de 75 puntos básicos de la Fed.

Esta subida de los intereses tendrá un impacto especialmente fuerte en 4 de cada 10 prestatarios que mantienen un saldo (PDF) en sus tarjetas de crédito. Según la American Bankers Association (Asociación de Banqueros Americanos), solo un 35% de los prestatarios pagan sus facturas cada mes. El resto de las tarjetas se consideran inactivas.

Los emisores de tarjetas de crédito no tienen que avisarte cuando suben las tasas de interés

Es importante que intentes pagar tu deuda ahora, porque es posible que no recibas un aviso de tu emisor de crédito de que tu tasa de interés está a punto de subir.

La 2009 Credit Card Act (Ley de Tarjetas de Crédito de 2009) no exige a los prestamistas que notifiquen a los prestatarios las subidas de las tasas que son consecuencia de una tasa de interés preferencial más alta, que es la tasa de interés que cobran los bancos. (El tipo de interés preferencial se basa en el de la Fed).

Pagar la deuda de las tarjetas de crédito puede ser una tarea difícil para algunos consumidores. La deuda promedio de las tarjetas de crédito por hogar era de casi $9,000 en la primera mitad de este año, según Jill González, analista de WalletHub.

“En general, una subida de las tasas de la Fed de 75 puntos básicos costará a los usuarios de tarjetas de crédito unos $5.3 mil millones adicionales este año, además de las subidas que ya se han producido hasta ahora”, afirma González.

Aprovecha las opciones que tienes

A continuación se indican las medidas que puedes tomar ahora para limitar el impacto de las tasas de interés más altas:

Comienza a pagar tu saldo. Si estás agobiado por tu saldo mensual, crea un plan de pago que se centre en ciertas facturas de tarjetas de crédito en primer lugar. Muchos asesores financieros sugieren empezar por la deuda con la mayor tasa de interés, porque así te ahorrarás más dinero.

Sin embargo, algunos consumidores prefieren pagar primero los saldos más pequeños, porque pueden obtener una satisfacción más inmediata. Sea cual sea el plan que elijas, asegúrate de que se cumple usando el pago automático para que no te olvides de mover el dinero.

También puedes intentar pedir una tasa de interés más baja al emisor de tu tarjeta de crédito. Una encuesta de LendingTree reveló que el 70% de las solicitudes de tasas más bajas fueron concedidas.

Y para los que tienen dificultades para pagar las facturas, considera la posibilidad de pedir ayuda a una agencia de asesoramiento crediticio sin ánimo de lucro, que puede trabajar contigo por poco o ningún costo. Puedes encontrar una a través de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio (o NFCC, por sus siglas en inglés).

Opta por una tarjeta de transferencia de saldo. Otra forma de recortar tu deuda es a través de una tarjeta de transferencia de saldo de 0% de interés, dice Ted Rossman, analista principal del sector en Bankrate.com.

Con este movimiento, puedes transferir tu saldo a una tarjeta que te permita pagar cero intereses durante un periodo prolongado, a veces hasta 21 meses. Eso te da tiempo para pagar tu deuda. Algunas tarjetas que han ofrecido recientemente esta oferta son la Wells Fargo Reflect y la Citi Diamond Preferred.

Las tarjetas de transferencia de saldo 0% siguen siendo abundantes, según una encuesta reciente de LendingTree. Pero esta opción no funciona para todo el mundo, porque normalmente se necesita una puntuación de crédito buena o excelente -alrededor de 700 o más- para poder optar por una oferta de transferencia de saldo atractiva. También deberías estar seguro de que puedes pagar tu saldo al final de ese periodo. De lo contrario, terminarás pagando más intereses.

También tendrás que pagar una comisión de transferencia de entre el 3% y el 5% del importe que transfieras. Así que asegúrate de sopesar ese coste con las ventajas de no pagar intereses durante un periodo de tiempo, dice Rossman.

Presta mucha atención a la tasa de interés de la tarjeta de crédito antes de adquirirla. Los consumidores que buscan una nueva tarjeta de crédito deben prestar mucha atención a la tasa de interés de la tarjeta, sobre todo si suelen tener saldos pendientes. Muchas empresas de tarjetas de crédito ofrecen bonificaciones de suscripción y tasas de interés iniciales tentadoras, pero lee toda la letra pequeña antes de solicitarlas.

“Lo más importante es pensar en cómo vas a usarla y qué quieres conseguir con ella, porque esa es la única manera de sacar el máximo provecho a la tarjeta de crédito”, dice Schulz. Parte de la cuestión, dice, es saber si eres alguien que va a mantener un saldo pendiente. “Si no es así, la tasa de interés es un problema menor”.

Deja de lado el crédito y usa el débito o el efectivo. Para asegurarte de que realmente reduces tu deuda, usa tu tarjeta de crédito lo menos posible. En su lugar, saca dinero en efectivo o usa una tarjeta de débito para tus transacciones, lo que puede ayudarte a frenar el gasto, según las investigaciones.

Una vez que tengas tu deuda bajo control, puedes centrarte en tu tarjeta de crédito de forma estratégica, aprovechando las recompensas y los descuentos, y asegurándote de pagar el saldo completo cada mes.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.