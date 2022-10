Danna Paola: así fue el día que la bajaron del escenario a abucheos

Hoy en día, Danna Paola es una de las exponentes de la música en español más reconocidas a nivel internacional, pues bajo su manga cuenta con grandes éxitos que han conquistado al público. No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas dentro de la carrera de la cantante y prueba de ello es la ocasión en la que la bajaron del escenario con abucheos.

El incómodo momento ocurrió durante su participación en un reconocido festival de rock, cuya audiencia no estaba familiarizada con su música.

“Hubo un evento donde me invitaron a participar. Al subirme al escenario me aventaron vasos, me mentaron la madre“, contó Danna Paola hace unos meses en entrevista con el influencer Juanpa Zurita.

Aturdida por la situación en la que se encontraba, la intérprete de temas como “Sodio”, “Oye Pablo” y “Xtasis” decidió abandonar el escenario antes de que las agresiones escalaran.

“Me salía a la mitad de una canción, tiré el micrófono y dije que no me volvería a subir en un escenario en mi vida. Iba a dejarlo todo, me iba a estudiar a Francia. Hablé seriamente con mis papás y les dije que no volvería a cantar y actuar jamás”, añadió sobre lo que ocurrió tras su amarga experiencia.

Afortunadamente, Danna Paola no cumplió su promesa. Aunque dicha decisión la dejó a la suerte, pues de no haber obtenido el papel de Elphaba, renunciaría para dedicarse a otra de sus grandespasiones: la cocina.

Cabe recalcar que actualmente, la joven de 27 años se ha convertido en todo un ícono de la música, y aquellos abucheos se han convertido en aplausos y ovaciones por parte de sus miles de fanáticos.

