Novia es plantada el día de su boda, sigue la fiesta y se hace viral

Como si se tratara de una escena de una película de desamor, una mujer fue plantada el día de su boda.

Lejos de seguir lo que hace la protagonista que es huir y romper en llanto, Kayley Stead de Portmead, Swansea en Reino Unido tomó la decisión de no desperdiciar el dinero invertido y disfrutar de la noche junto a sus familiares y amigos después de que su pareja Kallum Norton, de 21 años, no se presentó.

Y es que luego de que había organizado su boda en Oxwich Bay Hotel, en Gower, Glamorgan, lo cual le costó más de 13 mil dólares, la novia optó por no desaprovechar lo que había planeado por meses y estar junto a sus seres queridos y amigos.

“El día se convirtió en un día del que siempre estaré orgullosa. Realmente puedo mirar hacia atrás y sonreír porque siempre me recordará que no necesito el amor de otra persona para ser feliz”, contó para medios locales.

“Desafortunadamente las cosas no salieron como planearon y terminé quedándome sin mi pareja el día de nuestra boda pero por suerte no estaba sola. Estaba rodeada de increíbles familiares y amigos, que se quedaron a mi lado todo el día y me levantaron cuando me caí (sin palabras, en realidad me caí) estaré eternamente agradecida por lo que hicieron”, añadió.

La mujer compartió en Instagram las fotos del suceso, donde pese a la decepción amorosa lució feliz junto a sus damas de honor, invitados y amigos que se reunieron para el que sería el mejor día de su vida.

Un agradecimiento especial a @neiljonesphotography que me sugirió que me encargara para asegurar que el trabajo duro no se desperdiciara y por capturar estas hermosas fotos en una extraña ocasión. Lo que saco de esta experiencia es que en los momentos más oscuros están ahí aquellos que realmente se preocupan por ti y por suerte tengo muchos que estarán a mi lado”, finalizó.

