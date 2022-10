Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de octubre de 2022

Aries

Momento de cambios se aproximan, este mes de octubre deberás de enfocarte en tus sueños y metas y sobre todo en dejar a un lado situaciones que solo te causaron estrés y preocupación. No permitas que tu dinero se vaya como agua, debes aprender ahorrar un poco más y cuidar tus gastos porque estás gastando demasiado en cuestiones que no deberías. Momento en el cual debes enfocar tu energía en eso que mueva tu mundo y tu vida. Aprende a cuidar un poco más tu autoestima y a no permitir que nadie baje el nivel al cual perteneces. Debes aprender a decidir y a tomar tus propias decisiones sin que nadie se interponga en tus sueños y tus metas. Muchas oportunidades en juegos de azar sobre todo en números en terminación de 3, 7 y 9. Es momento de aprender a cuidar un poco más tu cuerpo, cuida tu alimentación y haz ejercicio para evitar problemas de salud más adelante.

Tauro

Viene días en los cuales deberás de enfocarte en lo que deja y hacer un lado lo que te apend3ja, basta de perder el tiempo en tonterías que no te dejan nada y que solo te hacen perder el tiempo. Muchas cuestiones de salud que se pudieran presentar en cualquier momento y que debes poner mucha atención o de lo contrario podrías caer en cama. No es momento de mendigarle amor, cariño ni atención a nadie, enfócate en ti y en tu vida antes de querer resolver la vida de los demás. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en cuestión de los dineros o en viajes que van a comenzar a planearse para finales de este mes o principios de noviembre. Deja que el mundo hable y diga lo que quiera de ti sino te dan para el gasto pásate esos comentarios por el arco del triunfo. Debes aprender a no meterte en asuntos que no son tuyos ni andar opinando en temas que no te corresponden o de lo contrarío te eras en problemas de los cuales será complicado salir de ellos.

Géminis

El mes de octubre viene cargado de cosas positivas pero también de desprendimiento, es momento de soltar todo eso que ha dolido tanto, de comenzar a ser feliz sin importar lo que el mundo piense o diga, eres una persona con muchos enemigos pero brillas con luz propia y no necesitas de nadie para estar bien y ser feliz. Cuida mucho tu autoestima en este mes porque abra persona que buscarán con su trato y malas palabras ponerte de malas. Date la oportunidad de cuidar tu entorno y las personas que te rodean. Vienen días en los cuales deberás de pensar mucho en tu futuro y comenzar a trabajar mucho en eso para que el día de mañana no pases ningún tipo de necesidad. Muchas oportunidades en los dineros pero debes saber aprovechar las oportunidades económicas que te brinde la vida, recuerda que oportunidades una sola vez en la vida. Cuidado con amores del pasado los cuales podrían aparecer en cualquier momento y traer consigo muchos dolores de cabeza y discusiones.

Cáncer

Vienen días en los cuales tú dinero y energía deberá de estar enfocada en tus sueños y metas, en cuestiones que te dejan algo a cambio. Ten mucho cuidado con lo que deseas sobre todo si son cuestiones negativas porque vas atraer todo eso a tu vida y se convertirá en un dolor de cabeza. Es momento de comenzar a trabajar en eso que no te permite avanzar, es momento de lograr tus sueños y metas y de consolidar todo lo que deseas para tu vida. Ten mucho cuidado con amores que se estarán presentando en estos días pues alguno de ellos te va meter en serios problemas, así que no sueltes prenda sino sabes con quien te estás enredando. Es probable que sientas necesidad de buscar a una persona de tu pasado que te hizo tanto daño, si aún andas con la bandera de pend3ja por la vida pues búscale y que sea lo que Dios quiera. Es importante que analices tu vida para que te des la oportunidad de saber que has hecho bien y que haz hecho mal. Muchas oportunidades en juegos de azar sobre todo en números con terminación 4, 8 y 0. Ten mucho cuidado con envidias dentro de la misma familia que se podrían presentar en cualquier momento y que podrían dañar las relaciones familiares.

Leo

Date la oportunidad de comenzar ese negocio que siempre has querido o tenido en mente, te va ir de lo mejor si te aplicas y te pones las pilas. Es momento de comenzar a buscar soluciones a eso que te quita el sueño o te pone de mal humor, la vida es una así que comienza a trabajar en la resolución de problemas. Es momento de aprender a desprenderte de personas falsas que solo te han causado conflicto o problemas. Debes aprender a soltar de una buena vez a todas esas personas que solo te han causado dolores de cabeza y problemas. No es momento de martirizarte por nada ni nadie, debes pensar un poco más en ti y en tu capacidad de conseguir lo que te dé la gana. Chismes de vecindad en tu vida siempre abra pues eres una persona muy envidiada no por lo que tienes sino por tu esencia. Muchas oportunidades en el área de los dineros que debes aprovechar porque no abra otra. Debes aprender a no estar buscando tanto a tus amigos y menos si ellos no te buscan o no hacen nada por ti. Viene un viaje en próximas fechas con tu pareja en caso de tener y les va ir espectacular inclusive van a solucionar problemas con los que venían cargando desde hace ya algún tiempo.

Virgo

No vivas del pasado y aprende a superar tanta fregadera de antes, te vienen nuevas amistades y un proyecto de compra o venta en el cual te quedarán buenas ganancias. Es probable que en estos días recibas visitas de personas que son muy queridas y significan mucho para ti. Este mes de octubre se ve perfecto para realizar ese sueño que siempre has tenido en mente. Tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderte o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti pero a la vez una desventaja pues no tienes pelos en la lengua y muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras. Mucha suerte en juegos de azar con números en terminación 2, 6 y 0. Ten cuidado con andar hablando de más pues podrías cometer una indiscreción y provocar problemas con amistades o familia y ahorita el agua no está para eso. Cambios importantes en lo que se refiere a los amores, ya no sientes ni m4dre o te cuesta trabajo enamorarte y creer en las personas pues te han fallado tantas veces que ya solo esperas el golpe cada que conoces a alguien.

Libra

Nuevos viajes en puerta y una fiesta en la cual será el centro de atención ponte perra para lucir espectacular. Cuídate de situaciones incomodas con personas importantes pues podrías pasar un oso bien grande en estos días. Que este mes de octubre tus energías estén enfocadas en mejorar eso que te causa conflicto o problemas. Hay posibilidad de entablar relación con una amistad o persona con la que comenzarás a salir, se ve buena relación sin embargo habrá cuestiones familiares que los alejarán y no les permitirán estar juntos. No te permitas vivir de lo que ya fue y se llevó el viento, es momento de aplicarte y ponerte las pilas pues entras en una etapa perra en la cual muchos sueños y metas se consolidarán. Ya no te sientas mal por ser tan perra o perro con unas personas, cada quien tiene lo que merece y si ancina te conocieron ancina te tendrán que aceptar y ni modo por las botijonas. Ya no te dejes llevar por chismes, sino lo ven tus ojos no existe. Celos y alejamiento si tienes pareja. Un familiar le ha hablado mal de ti.

Escorpión

Podrías caer en errores al permitir que cierta persona tome decisiones en tu vida, a nadie le corresponde más que a ti mismo. Cuida mucho tu entorno y todo lo que te rodea para que el día de mañana eso no te afecte o te ponga de malas. Vienen cambios en los cuales tu energía estará a flor de piel y eso ayudará atraer a muchas personas a tu vida. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión solo no te salgas de control y toma las cosas con calma porque se puede venir una bomba de tiempo. Un familiar requiere de tu apoyo. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima y te va poner más tenso que nunca. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado de las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico.

Sagitario

Ten cuidado con cambios de humor o movimientos en trámites y documentos podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más. Cambios muy buenos se aproximan, mucha maduración, se consolida un proyecto o inicias negocio. Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden. Podrías iniciar romance en estas fechas pero se ven discusiones y desconfianza antes de. Es momento de aprender a cuidar tus espaldas porque hay enemigos muy fuertes que podrían dañarte de alguna manera. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va sacar de tus casillas. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando.

Capricornio

Aprende a no mendigar ni amistad, ni cariño ni atención porque te llevarás una sorpresa con esas personas. Aprende a cuidar tu autoestima y a no dejarte menospreciar por nadie ni que nadie baje el valor que tienes como persona y ser humano. Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que cometas más errores. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos pero la soledad está perra y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. Vienen días cargados de cambios y de amores importantes, si tienes pareja en estos momentos debes de cuidar mucho esa relación porque se podrían presentar ciertas situaciones que los separen.

Acuario

Podrías ser víctima de tus propias palabras así que no hagas promesas que no cumplirás y menos a personas por las que tienes cierto interés. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho ya no eres el o la ingenua que se creía de todos y confiaba en medio mundo, has madurado muchísimo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en las mismas tonterías que ya cometiste en el pasado. Si tienes una relación viene una discusión por malos entendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja. Problemas gástricos se aproximan e insomnio.

Piscis

Si tienes una relación se visualizan cambios pues podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta; te desesperan que las cosas no se den rápido pero recuerda que toda vela tiene su hora. Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favor así que deberás de aprovechar dicha energía para hacer cambios en tu vida que te puedan beneficiar. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. No permitas que la rutina afecte tu relación en caso de tener una o de lo contrario todo se irá al carajo. En la medida que mandes a la ñonga a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y vértelas apresuradas. No descuides tanto a tu pareja, tiene dudas sobre tus sentimientos.