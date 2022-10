Mariachi orgullosamente mexicanoamericano asegura que los sueños se pueden volver realidad

Julián Torres conoció el amor por la cultura mexicana y la música del mariachi desde muy pequeño gracias a sus padres quienes son nativos de los estados de Jalisco y Zacatecas en México.

Cuando tenía unos 6 años fue el afortunado ganador de un boleto para lanzar la primera pelota en un juego de Los Dodgers.

En ese momento su sueño no era ser un famoso jugador de béisbol. Su sueño era poder presentarse vestido de mariachi cantando en ese mismo estadio.

“Yo era un niño, pero ya me sentía un cantante. Llegué, aventé la pelota y después le dije a mi mamá: ‘Ama algún día voy a cantar aquí’ y mi mamá siempre apoyándome, me dijo, ‘Si mijo, si puedes. Lo vas a hacer’”, contó el mexicanoamericano de 39 años.

En otra ocasión, vio en la televisión al cantante Chayanne hacer una presentación en el famoso salón de Disneyland The Golden Horseshoe, donde también pensó que algún día estaría ahí.

“Así que manifesté mis sueños y aquí estamos viendo que los sueños sí se vuelven realidad”, dijo Julián el viernes en el Downtown Disney donde se presentó en celebración al Mes de la Herencia Hispana.

Julián Torres comenzó a cantar desde niño. (Suministrada)

Julián contó que en el 2020 hizo una audición para poder cantar en Disneyland. Pese a haberlo logrado, los planes fueron puestos en pausa debido a la pandemia del covid-19.

En el 2021 se retomaron y por fin logró cantar dentro de The Golden Horseshoe en el evento de Disney Merriest Nites.

Su sueño de presentarse en el Dodgers Stadium también se volvió realidad; primero en el evento Viva los Dodgers, afuera del estadio en agosto del 2021. Posteriormente dentro del estadio en uno de los juegos de la National Championship Series donde cantó ante miles de personas la canción de Volver, Volver de Vicente Fernández en octubre del mismo año.

Pero uno de los logros que más le emocionan fue haber cantado por primera vez el Himno Nacional Americano antes de un juego de los Dodgers en mayo del 2022 y en la audiencia estaban sus padres.

“Ese día no les dije que iba a cantar el himno nacional cuando los invité. Yo quería tener esa sorpresa para ellos, pero me puse muy nervioso cuando ya se iba a llegar el momento y les llamé para decirles”, dijo Julián.

“Cuando canté no me enfoco en mis papás porque si no me pongo a llorar, me emociono demasiado. Pero después al ver el video que publicó mi hermana me puse a llorar de ver a mis papás emocionados y de poder darles esta alegría en vida por todo su esfuerzo”.

Julián se refiere a un video que se hizo viral en TikTok e Instagram donde sus padres están viendo a Julián cantar y no pueden evitar las lágrimas.

Logro familiar

Julián es nativo de la ciudad de Hawthorne y posteriormente la familia se mudó a la ciudad de Carson, al sur de Los Ángeles.

Conrado Torres, padre de Julián, dijo que desde que su esposa Esmeralda Cervantes estaba embarazada a él le gustaba tocar su vientre y cantarle a su hijo. Conrado también fue cantante de mariachi, pero por razones de la vida nunca logró llegar a solidificar su carrera.

Por eso cuando él y su esposa comenzaron a ver el talento del pequeño Julián decidieron apoyarlo.

Conrado dijo que desde que Julián comenzó a hablar también comenzó a cantar.

“Tenía una sillita donde le gustaba pasearse y le gustaba cantar las canciones de Luis Miguel”, contó Conrado. “Ya cuando íbamos a las kermeses mi esposa le decía al mariachi que invitaran a Julián a cantar y cuando lo anunciaban ahí llegaba corriendo el chiquillo a cantar”.

También cantaba en la iglesia y fue invitado para cantar en el quiosco de la Placita Olvera donde sin temor alguno demostró su talento.

A Julián le fascina cantar ya sea en la acera de la calle o en un estadio repleto de gente.

“Para mí es muy impresionante ver que la gente se emociona con mi voz”, dijo Julián.

Las redes sociales son su mejor aliado

Julián dijo que comenzó su carrera en un grupo de mariachi, pero a los 6 años continuó como solista. Dijo que ahora aprecia el hecho que su madre siempre cargaba una cámara de grabar donde él puede demostrar su talento que tenía desde muy pequeño.

Para él sus mejores aliados han sido las redes sociales donde se ha dedicado a promocionar su trabajo.

“No ha sido nada fácil. He estado en la lucha para mandar correos electrónicos, etiquetar a muchas personas para que vean mi trabajo y eso me da la oportunidad de estar en diferentes escenarios”, aseveró el mexicanoamericano.

Contó que con el inicio de la pandemia del Covid-19 perdió muchos contratos, pero nunca dejó las redes sociales.

“Yo hice mis conciertos virtuales, más que nada por mi sanidad, con shows de hasta 50 personas”, contó Julián. “Al principio les decía que solo iba a cantar una hora, pero se pasaban tres o cuatro y seguía cantando y más gente seguía llegando para verme”.

Julián Torres con sus padres Conrado Torres y su madre Esmeralda Cervantes. (Jacqueline García/La Opinión)

Julián dijo que se siente muy orgulloso de ser mexicanoamericano y con el mismo orgullo puede cantar el himno nacional americano y mexicano durante el mismo evento, además la canción de “Viva México” para una audiencia de diferentes etnias.

“Yo estoy muy contento con lo que he logrado y le digo a mi esposa y a mis padres que soy muy feliz con lo que tengo”, dijo Julián.

Aparte del Dodger Stadium y Disneyland, donde ya se presenta más a menudo, Julián también ha tocado en el Teatro Metropolitano de la ciudad de México, el Carnegie Hall de Nueva York, el Hollywood Bowl y hasta en Okinawa, Japón para las tropas militares estadounidenses.

Julián dijo que se siente muy honrado de que, en este Mes de la Herencia Hispana, él haya sido escogido para participar en varios eventos incluyendo el escenario de Downtown Disney.

Durante sus presentaciones la gente no deja de aplaudir y corear las canciones que él con orgullo canta al son del mariachi. Desde los famosos sones huastecos hasta las populares canciones de Disney como Un Poco Loco y Qué Pequeño el Mundo Es.

“Es un orgullo que de tanta gente que pudieran haber escogido aquí estoy yo representando”, dijo Julián. “Es un privilegio y hago lo mejor que puedo para poder representar nuestra música, nuestras raíces y nuestras tradiciones lo mejor que se pueda”.