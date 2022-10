EE.UU. a Rusia: La jugadora Brittney Griner “debe ser liberada inmediatamente”

La Casa Blanca calificó de “farsa” la próxima audiencia de apelación de Brittney Griner, la jugadora de baloncesto estadounidense encarcelada en Rusia.

Griner, condenada a nueve años de prisión en agosto por llevar cartuchos para vapear con una pequeña cantidad de aceite de cannabis, debe volver a los tribunales el 25 de octubre. “Estamos al tanto del anuncio de Rusia de que Brittney Griner será obligada a someterse a otro proceso judicial falso. Debe ser liberada inmediatamente”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/2zZp2sXyrk

— The White House (@WhiteHouse) October 4, 2022