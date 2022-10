De Cruz Azul a la Selección de México: Raúl ‘Potro’ Gutiérrez coloca a Uriel Antuna como el sustituto de Jesús ‘Tecatito’ Corona de cara al Mundial Qatar 2022

Jesús ‘Tecatito’ Corona presentó un problema importante para la Selección de México y para Gerardo ‘Tata’ Martino, pues el mismo se lesionó y en principio estaría fuera de acción en lo que será una nueva edición de la competencia más importante a nivel de selecciones, el Mundial que se disputará en Qatar este mismo 2022.

Tanto así que desde las Chivas de Guadalajara colocaron a Alexis Vega como el sustituto de ‘Tecatito’ de cara a la cita mundialista. Sin embargo, ahora desde Cruz Azul están haciendo lo mismo, pero en su caso están nominando a Uriel Antuna, jugador cementero que podría cumplir con la función ofensiva de Corona dentro de El Tri.

Quien se encargó de esto fue Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, entrenador de Cruz Azul, quien explicó como es que debería jugar Antuna dentro del conjunto comandado por el seleccionador argentino ‘Tata’ Martino.

“Hay algunos locos que dicen que (Alexis) Vega tiene que jugar de nueve, quién sabe cómo ven el fútbol, pero (Uriel) Antuna debe suplir a Tecatito, siempre desequilibra, se le puede criticar la consistencia, pero lo hace muy bien”, comentó el Potro en Línea de 4, programa de TUDN.

Ahora, con estas palabras, ‘Potro’ Gutiérrez, quien llegó a Cruz Azul tras una goleada dada por Club América, vemos como es que le lanzó toda la responsabilidad a los hombros de Martino, quien tendrá que tomar una decisión, si llevar a Alexis Vega, Uriel Antuna o esperar a Jesús Corona, aunque claro, puede llamar a otro jugador a para cumplir dicho rol.

De forma conjunta, el mismo estratega de Cruz Azul explicó en la misma entrevista como fue que se encargó de mejorar la actuación dentro de la máquina cementera dentro del Apertura 2022 de la Liga MX, compentencia en donde está peleando en el Repechaje ante Club León.

“Los adjetivos nunca son buenos y esa palabra (Cruzazulear) no la he mencionado porque es una falta de respeto. Dentro de esas propuestas que tenemos es que los 10 primeros minutos y los últimos cuatro de un partido no se negocian“, dijo el entrenador.

