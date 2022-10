El Mes de la Herencia Hispana es más que una publicación en las redes sociales.

Como cada año desde 1968, el 15 de septiembre, justo al inicio del Mes de la Herencia Hispana, empresas y marcas comerciales celebran las múltiples contribuciones de la comunidad latina en los Estados Unidos. Sin embargo, la celebración se ve frecuentemente reducida a una publicación en las redes sociales, a veces hasta en español, un almuerzo con tacos y de vuelta al trabajo. Pero como inmigrante mexicano, anhelo que el Mes de la Herencia Hispana renueve el compromiso de elevar las condiciones de la fuerza laboral hispana día con día.

Para lograrlo, las empresas necesitan poner en marcha acciones concretas. Como presidente de la División Oeste de PepsiCo Bebidas Norteamérica, me enorgullece el hecho de que el 44% de nuestra fuerza laboral sea de origen hispano. Para ellos, el Programa de Igualdad Racial busca incrementar la representación gerencial hispana en un 10% para el 2025 y agregar 50 asociados hispanos a nuestras filas ejecutivas. ¡Y ya estamos empezando a ver los primeros resultados! Nunca olvidaré lo que el padre de Tatiana Ramírez, nuestra nueva directora de Bebidas Alcohólicas para Blue Cloud (parte de la familia PepsiCo) le dijo cuando ella obtuvo el cargo a principios de este año: “Ver mi apellido hispano justo después de un título gerencial me llena de orgullo, porque de alguna forma ese logro también es mío”. Y Tatiana no será la última.

Trabajadores latinos.

Una investigación de Gallup publicada el pasado 6 de septiembre indica que casi la mitad de los trabajadores estadounidenses están “renunciando silenciosamente” o haciendo lo mínimo necesario para mantener sus empleos. Desde mi perspectiva, esto representa una oportunidad única para nosotros los hispanos ya que el éxito laboral requiere del compromiso de los propios trabajadores. Para que los hispanos asciendan en el mundo corporativo deben mantener un desarrollo educativo y profesional continuo, así como con aumentar sus oportunidades de establecer nuevos contactos profesionales. Me honra el hecho de tener una licenciatura por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una maestría del Harvard Business School, pero en realidad fue el hacerle frente a la escuela de la vida la que me dio la clave del éxito. En 2013, cuando me mudé de México a Chicago para trabajar en Muller Quaker Dairy, tuve que adaptarme rápidamente a la vida diaria en este país, pero también a los retos de una nueva cultura corporativa y las nuevas responsabilidades de mi primer puesto como director ejecutivo.

Soy el primero en admitirlo: por poco me doy por vencido. Afortunadamente, al dejar a un lado el ego y escuchar buenos consejos me abrió los ojos y me permitió corregir el rumbo. Además, ese cambio de actitud me abrió muchas puertas y pude aumentar oportunidades de entrar en contacto con otros profesionales hispanos que ya habían enfrentado el mismo problema y habían encontrado soluciones innovadoras. Hoy puedo decir, sin duda alguna, que la clave del éxito en todo camino profesional es escuchar y estar abierto a pedir y recibir ayuda. Siempre hay gente lista para ayudarnos, solo necesitamos estar dispuestos a recibir ese apoyo.

De corazón anhelo que este nuevo Mes de la Herencia Hispana sea una oportunidad real para emprender nuevas acciones que beneficien a nuestra comunidad. Si todos nos comprometemos a apoyar a algún otro hispano en su camino hacia el éxito profesional, pronto veremos mejoras directas en el ámbito laboral. Y lo digo por experiencia, ya que gracias a quienes me apoyaron en mi búsqueda de nuevas oportunidades me pude convertir en lo que ahora soy.

Como hispanos, ante todo nos sobra ingenio, tenemos ganas de triunfar y haríamos cualquier cosa por nuestras familias. No he conocido a una madre o un padre hispano que no esté buscando un segundo trabajo o alguna otra oportunidad de generar ingresos para brindar una mejor condición de vida para los suyos. Lo digo porque así lo vivo.

* Johannes Evenblij es presidente de la División Oeste de PepsiCo Bebidas Norteamérica