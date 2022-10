George W. Bush lleva su espíritu anti-Trump a la recaudación de fondos del aspirante al Senado Joe O’Dea

El expresidente George W. Bush unió fuerzas con el aspirante al Senado de Colorado, Joe O’Dea, ayudándolo a recaudar fondos, pues hay algo que comparten: el deseo de que Donald Trump no vuelva a la Casa Blanca.

En los próximos comicios, O’Dea buscará vencer al actual senador demócrata, Michael Bennet, en un estado donde el presidente Joe Biden derrotió a Trump por casi 14 puntos en 2020.

O’Dea ha manifestado que no apoyaría a Trump si vuelve a postularse en 2024, y en una entrevista reciente con Meet the Press, indicó: “Soy el único candidato al Senado por el Partido Republicano que no ha sido respaldado por Donald Trump. Probablemente no vaya a enviar una tarjeta de Navidad. No quiero verlo postularse de nuevo… Hay algunos candidatos republicanos excelentes, y voy a ayudar en la campaña por ellos”.

Si quiere ocupar un espacio en el Senado, O’Dea deberá seguir esforzándose pues actualmente los encuestadores políticos de FiveThirtyEight muestran al demócrata Bennet con una ventaja de 10 puntos.

De acuerdo con lo informado por NBC News, el apoyo de Bush a la candidatura de O’Dea contra Bennet, sigue la línea de los esfuerzos del expresidente para mantener al polémico Trump alejado de la política.

En este ciclo electoral, ya se había visto a Bush participar en eventos para recaudar fondos para el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp y la gobernadora republicana de Wyoming, Liz Cheney, antes de sus primarias contra los retadores respaldados por Trump.

Además, cuando ocurrió el violento asalto al Capitolio, Bush condenó inmediatamente a los insurrectos que participaron en él.

Respecto a la recaudación de fondos, O’Dea tuvo un fuerte trimestre, recolectando $3 millones de julio a septiembre, lo que incluye un préstamo de $1 millón del propio aspirante.

También captó otros $516,000 para su comité conjunto de recaudación de fondos con el Partido Republicano de Colorado y el Comité Senatorial Nacional Republicano, de acuerdo con NBC News.

