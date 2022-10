Toman juramento a los primeros universitarios becados a cambio de trabajar por la comunidad

Yusbely Delgado Medrano, una estudiante de Sacramento State University, quien es la primera en su familia en ir a la universidad, dice que se prometió a sí misma, romper el ciclo de generaciones pasadas en su familia, quienes ni siquiera pudieron terminar la secundaria, y han tenido que laborar dos o tres empleos.

“Como muchos estudiantes y adultos, es difícil ser consciente de la cantidad de oportunidades que este país ofrece, especialmente cuando estamos muy ocupados tratando de sobrevivir económicamente”.

Yusbely es parte de los primeros becarios del programa Californians for All College Corps, quienes recibirán $10,000 para pagar su universidad durante el año académico 2022-23, una beca del estado de California que obtendrán a cambio de realizar servicio comunitario.

Este viernes, en Sacramento, el gobernador Gavin Newsom y el director de Servicios en California (la oficina que supervisa a los voluntarios en el estado) Josh Friday, tomaron juramento al primer gurpo de becarios formado por más de 3,200 estudiantes.

El gobernador Gavin Newsom con los primeros becarios. (Cortesía)

En la primavera, el gobernador Newsom lanzó este programa para apoyar a 6,500 estudiantes de bajos ingresos, sin importar si son indocumentados, durante un periodo de dos años.

“Me siento honrada de que a pesar de todo por lo que he pasado, soy parte de este programa que no solo me permite capacitarse para servir a comunidades de diversos orígenes, sino también integrarme a la organización College Corps (Voluntarios Universitarios) que está dejando un legado y tiene una misión”.

El College Corps es un programa de servicio estatal que provee trabajo pagado a estudiantes, que los ayuda a graduarse con menos deuda, al tiempo que benefician a sus comunidades. Es decir que mientras van a la universidad, realizan labores comunitarias.

“Parte del estilo de California es ayudar a otros a avanzar, y ese es un principio fundamental de la #CaliforniansForAll College Corps”, dijo el gobernador Newsom.

“Lo que College Corps busca es restaurar el contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos. Esta inversión pública construye sobre el ejército de miembros del servicio de voluntarios de California, que es más grande que los cuerpos de paz y ejemplifica el espíritu y el idealismo que veo en los jóvenes de California”.

Estudiantes de bajos ingresos se benefician con el programa College Corps. (Cortesía)

Los becarios del College Corps, dijo el gobernador, trabajarán en sus comunidades como tutores y mentores de estudiantes de bajos ingresos, distribuidores de alimentos a quienes enfrentan inseguridad alimentaria y en acciones para combatir el cambio climático.

“En California, si estás dispuesto a servir a tu comunidad y a regresarle, nosotros te ayudaremos a pagar. Esto es ganar-ganar-ganar: ayudando a pagar por sus estudios, adquiriendo experiencias de trabajo invaluables e impactando a la comunidad de una manera significativa”, dijo Fryday.

En una conferencia de prensa, Fryday, dijo que el nuevo programa Californians for All College Corps, es una inversión sin precedentes en la creación de oportunidades para los estudiantes, en especial para los de bajo ingresos.

“Realmente estamos creando un camino para que nuestros estudiantes de escasos recursos, se gradúen con menos deudas, y con destrezas y redes profesionales, que de otro modo no tendrían a su disposición”.

Explicó que la manera cómo funciona este programa, es que los estudiantes mientras están en la escuela, en uno de los 48 campus participantes, se comprometen a un año de servicio comunitario durante 450 horas.

El gobernador Gavin Newsom con Josh Fryday, director de Servicios en California y los primeros becarios. (Cortesía)

“A cambio van a recibir $10,000 para pagar por su escuela, ya sea la colegiatura, la renta, los libros, la comida y cualquiera de sus necesidades básicas”.

Explicó que son $10,000 porque ese monto suele ser el faltante que los estudiantes de las becas Pell en California tienen, lo que los hace recurrir a préstamos y a buscar un trabajo.

“Así que hemos creado este programa con la meta de ayudar a los estudiantes a permanecer en la escuela, graduarse a tiempo y con menos préstamos, pero también beneficiando a la comunidad de muchas maneras”.

Este programa es además la primera oportunidad para estudiantes de la ley AB 540 que permite que los dreamers paguen las mismas colegiaturas que los residentes de Estados Unidos.

“College Corps se trata de servir y crecer juntos como una comunidad,” dijo.

Durante los próximos cuatro años, College Corps atraerá a 13,000 estudiantes californianos de licenciatura, para ayudarlos a convertirse en los líderes que necesitan California para su transformación.

“Decidí aplicar porque quiero lograr una carrera en educación, #CaliforniansForAll College Corps es una manera para que me paguen mientras aprendo,” dijo Tia Rowe, becaria de College Corps de Sacramento State University.

“Estoy deseando trabajar en mi comunidad y tener un papel activo para unir a la gente”.