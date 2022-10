Trump recuperará algunos documentos incautados por el FBI de Mar-a-Lago

El maestro especial Raymond Dearie emitió un fallo de tres páginas en el que ordenó que sean devueltos algunos documentos que no son privilegiados o materiales del gobierno que el Departamento de Justicia incautó de Mar-a-Lago a Donald Trump a inicios de agosto.



De acuerdo con Forbes, Raymond ordenó que se devolvieran algunos documentos originales a Trump antes del 10 de octubre e indicó que tanto el Departamento de Justicia como el equipo de Trump acordaron que podrían ser entregados.



Las listas de inventario abiertas mostraron que el gobierno se había ofrecido a devolver los documentos el 30 de agosto.



Sin embargo, la jueza federal de distrito Alieen Cannon usó esos documentos no gubernamentales como justificación para que se nombrara al maestro especial indicando el 5 de septiembre fecha que el equipo de filtro dijo que había materiales como “documentos médicos, correspondencia relacionada con impuestos e información contable”.



El Departamento de Justicia dijo en la presentación que esos documentos “no parecen ser privilegiados” y son “todos de naturaleza legal… o potencialmente sensibles” y no parecen ser registros presidenciales, documentos gubernamentales o clasificados”.



“Entre las aproximadamente 300 páginas de documentos que se devolverán, según el expediente, se encuentran una carta del médico de Trump de 2016; documentos relacionados con varias demandas relacionadas con Trump; documentos contables y fiscales; un acuerdo de conciliación confidencial entre la PGA y Trump Golf ; facturas por honorarios legales; el correo electrónico aceptando la renuncia de Trump del Screen Actors Guild; un borrador de acuerdo de confidencialidad; y una carta firmada por un asesor legal de Trump para la campaña de Biden”, informó Forbes.



El Departamento de Justicia y los abogados de Trump, como parte de la revisión de Dearie, aún están revisando otros materiales para determinar cuáles pueden estar cubiertos por el privilegio abogado-cliente o el privilegio ejecutivo y quedar fuera de la investigación del Departamento de Justicia. Se le ordenó a Dearie que complete su revisión antes del 16 de diciembre, y el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una conferencia de estado como parte de la revisión.

