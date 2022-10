El gas de la risa podría ser la clave para descubrir vida extraterrestre, según estudio

Hasta la fecha, se han descubierto más de 5,000 sistemas exoplanetarios. Y la mejor manera de buscar vida extraterrestre en otros sistemas estelares es la búsqueda de bioseñales. En otras palabras, componentes químicos de la atmósfera de un planeta que pueden indicar la existencia de vida. Con frecuencia, estas bioseñales incluyen gases abundantes en la atmósfera de nuestro planeta, como el oxígeno o el metano.

No obstante, Científicos de la Universidad de California en Riverside sugieren que falta algo en la lista típica de sustancias químicas que los astrobiólogos utilizan para buscar vida en planetas alrededor de otras estrellas: el óxido nitroso (N2O), comúnmente conocido como gas de la risa.

“Se ha pensado mucho en el oxígeno y el metano como bioseñales. Menos investigadores han considerado seriamente el óxido nitroso, pero creemos que eso puede ser un error”, dijo Eddie Schwieterman, astrobiólogo del Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la UCR, en un comunicado de prensa.

Laughing gas in space could mean life. Read more ⬇️ #ucr #ucriverside @ucrcnas #astronomy #planetarysciences https://t.co/9xEDjynAq9

— UC Riverside (@UCRiverside) October 5, 2022