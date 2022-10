Empleados latinos son la fuerza laboral de nueva compañía de costura a la ciudad de Santa Ana

Hace poco más de un mes Irene Álvarez perdió su empleo después que la compañía de costura donde trabajaba cerró sus puertas. En su búsqueda por regresar a la fuerza laboral se topó con la compañía The Cut & Sew Co. Inc. sobre la calle Susan en la ciudad de Santa Ana.

“Vine el viernes a pedir trabajo y para el lunes ya estaba trabajado”, dijo Álvarez quien ya cumplió una semana en su nuevo empleo. “Los de la compañía son muy amables y estoy muy contenta aquí pidiendo que Dios bendiga este lugar para que todos tengamos trabajo”.

Y es que la compañía no solo la benefició a ella sino también a varias compañeras que también se habían quedado sin empleo. Álvarez es una de 40 empleados en el piso de costura, todos latinos, la mayoría son mujeres y residentes de Santa Ana.

El jueves, Álvarez y sus compañeros fueron parte de una celebración oficial de apertura oficial The Cut & Sew Co., Inc. que pertenece a la compañía Classic Fashion, con sede en Jordania. Esta se convierte en su primera planta de producción en Estados Unidos.

La instalación de The Cut & Sew Co., Inc.en Santa Ana fue una inversión de más de $4 millones por Classic Fashion. El objetivo es crear 125 nuevos puestos de trabajo en el área para el 2023 y con planes de expandirse a los 350 nuevos puestos de trabajo para el 2027.

El alcalde Vicente Sarmiento felicitó públicamente a la compañía por haber elegido la ciudad de Santa Ana como su primera localidad en Estados Unidos. Agregó que es muy emocionante porque estas oportunidades representan esperanza para aquellos que no tienen o perdieron sus empleos.

La ciudad de Santa Ana cuenta con un 80% de residentes latinos y la mayoría mexicanos. Adicionalmente en la ciudad su geografía está compuesta por el 50% de área residencial y el 50% de área comercial.

“Esto es para muchas personas ese aliento para mejorar sus vidas y más que nada son personas que viven aquí en Santa Ana no tienen que ir lejos”, dijo Sarmiento. “Me emociona ver que la mayoría de los empleados son latinos. Para mí esto es bien personal porque mis papás cuando llegaron aquí hace 50 años empezaron en fábricas como esta y es así como vamos realizando el sueño americano”.

Irene Álvarez (der.) entrega el trabajo a sus compañeras. (Jacqueline García/La Opinión)

Asociación con Walmart

Desde el 2013, Walmart se comprometió a invertir $250 mil millones en productos fabricados, ensamblados o cultivados en Estados Unidos. El año pasado, la compañía reiteró su compromiso por los próximos 10 años.

Jason Fremstad, vicepresidente sénior de desarrollo de proveedores en Walmart, dijo que la compañía planea invertir $350 mil millones en la fabricación estadounidense, lo que respaldará la creación de 750,000 tiendas estadounidenses como la de Classic Fashion.

El acuerdo entre ambas compañías es que por lo menos durante los próximos cinco años, Classic Fashion cortará y coserá ropa exclusivamente para Walmart, reforzando el compromiso de ambas compañías del logo “Hecho en Estados Unidos”.

“Todos hemos visto los titulares sobre el aumento de la inflación, la escasez de la cadena de suministro que afecta a todo, desde la fórmula para bebés hasta los automóviles. Esos casos comerciales nos demuestran que es mejor que nunca tener la fabricación más cerca”, dijo Fremstad.

Al hacer esto se logra que se puedan producir productos más cercanos al cliente, que los plazos de entrega sean más cortos y con una cadena de suministro más confiable. Agregó que constantemente los clientes de Walmart han expresado su apoyo por productos fabricados en Estados Unidos.

“Más del 85% de los clientes de Walmart dicen que es importante que los minoristas vendan productos fabricados, ensamblados o cultivados en Estados Unidos”, agregó Fremstad. “Eso es para mí una estadística asombrosa. Lo que es aún más asombroso y que mucha gente no sabe, es que dos tercios de lo que Walmart compra en este momento para vender ya está hecho, cultivado o ensamblado en Estados Unidos”.

Pese a que no se dieron informes de los salarios exactos para los empleados, la página web de Classic Fashion Apparel indica que pagan por lo menos el salario mínimo indicado por la ley local. En California el salario mínimo es de $15 por hora para empleadores con 26 o más empleados.

Adicionalmente, se pagan de acuerdo a la ley las horas extra trabajadas, así como beneficios adicionales dictados por la ley y los pagos de acuerdo con los términos de cada empleado.

Representantes de Classic Fashion indicaron que la compañía ha entrado en la fase uno de su estrategia para apoyar la fabricación en suelo americano al establecer la planta de producción The Cut & Sew Co., Inc. en Santa Ana.

La compañía cuenta con aproximadamente 40 empleados de la costura, todos latinos. (Jacqueline García/La Opinión)

La segunda fase requiere que la empresa identifique países cercanos a Estados Unidos para obtener materiales para la instalación, y la fase tres es crecer verticalmente para obtener materiales directamente de Estados Unidos.

“Classic Fashion se enorgullece de ser un proveedor de Walmart a medida que construimos nuestra presencia de fabricación en Estados Unidos”, dijo Sanal Kumar, presidente y director general de Classic Fashion. “Me enorgullece destacar a nuestro increíble personal de fabricación con sede en Estados Unidos y a la comunidad local aquí en Santa Ana a medida que continuamos construyendo sobre la historia de éxito de 20 años de Classic Fashion”.