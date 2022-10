Inés Sainz reveló por qué Manuel Neuer fue su peor entrevista y afirmó que posiblemente esté frustrado al no saber si es gay

Cuando se habla de periodistas mexicanos consolidados, el nombre de Inés Sainz sale a relucir. En su larga trayectoria ha entrevistado a grandes personalidades del fútbol mundial. Aunque recientemente reconoció que no todo en la profesión es un camino de rosas. En una ocasión la comunicadora se disponía a dialogar con el portero alemán Manuel Neuer y el trato recibido fue tan desprolijo que decidió declinar la oportunidad con el jugador ya en el lugar.

En una conversación con TikiTaka MX, para YouTube, Sainz, conocida por sus entrevistas de calidad a personalidades del balompié mundial, recordó que sin duda la de Neuer fue la peor de todas. ¿El motivo? La mala actitud del guardameta. Además, la profesional de la comunicación asomó que las posibles dudas en torno a su sexualidad pueden ser el motivo de su comportamiento.

“Venía yo de Thomas Müller, venía de Bastian Schweinsteiger, traía a la corte celestial de los alemanes y ahora venía él. A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie y siempre terminan mis entrevistas bien a todo dar”, inició su relato.

“Llego y le digo ‘¿Oye te importa que hagamos la entrevista de pie?’ y me dijo ‘no, de pie no’, entonces mi camarógrafo me iba a acercar una silla y dijo ‘no, yo sentado y tú de pie’. Me fui, dije gracias y me fui, no se la hice. Acababa de ganar el galardón del mejor portero del mundo y dije ‘me vale este patán, no tengo nada que platicar con él’. Entrevisté a Ter Stegen, muy lindo por cierto”, relató.

Sainz afirmó que el jugador del Bayern de Múnich no es “nada de lo que aparenta” y se atrevió a analizar la posible causa de su comportamiento. “Lo que pasa es que yo creo que sí trae un tema interno, de que soy o no soy (gay), estoy casado pero no, digamos que sí trae una frustración porque a lo mejor no se ha mostrado al mundo como es y eso le causa estrés”.

Sexualidad del alemán

Tras salir campeón del mundo en Brasil 2014 y ser guante de Oro, el actual portero del Bayern de Múnich ofreció unas declaraciones en apoyo a un compañero de selección que de forma anónima confesó ser gay.

“Los hinchas van a acostumbrarse rápidamente, porque lo que a ellos les importa es el rendimiento del jugador, no sus preferencias sexuales. Quien sea homosexual debería decirlo. Salir del armario alivia”, dijo en su momento. Esas palabras generaron el fuerte rumor sobre la sexualidad del portero que se casó en 2009 con la modelo Kathrin Gilch, de la que se separó en 2020. View this post on Instagram A post shared by Promiflash (@promiflash)

Te puede interesar:

·Exfutbolista del Bayern de Múnich es perseguido en Irán por apoyar protestas sociales tras la muerte de una joven bajo custodia policial

·Borussia Dortmund empató en el último minuto al Bayern Munich y Oliver Kahn se volvió loco en la tribuna [Video]

·Manuel Neuer se derrite en halagos y le lanza flores a la trayectoria de Jorge Campos: “México tuvo un porterazo”

**