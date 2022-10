Ritual de Mhoni Vidente para la mala suerte y salir de la mala racha

Cuando las cosas no salen como esperábamos, proyectos se caen, no tenemos fortuna en el amor, el dinero no alcanza, en la casa hay muchas discusiones e incluso fallan los electrodomésticos o se descompone el auto, se dice que estamos salados. Para estos casos, Mhoni Vidente nos enseña un poderoso ritual para salir de la racha negativa y cortar de raíz la mala suerte.

La salación es la energía negativa que nos impide avanzar como deseamos y generalmente tiene su origen en la envidia o malos augurios de terceras personas. La astróloga, famosa por sus predicciones y hechizos, mencionó también que puede ser producto de trabajos de brujería o el mal de ojo.

Este ritual, llamado por Mhoni Vidente “Saca sal”, nos ayudará a quitarnos lo malo que cargamos producto de la mala suerte, terminar con la mala racha y comenzar un nuevo camino lleno de prosperidad y abundancia. La clarividente recomienda hacerlo en día martes o viernes.

Los materiales que ocuparemos son los siguientes:

1 vela “saca sal”, del Espíritu Santo o reversible

1 copa llena con mezcal, tequila o ron

2 vasos llenos con agua

2 platos forrados con papel aluminio

Loción de 7 machos o de agua florida

Tu perfume del diario

Canela en polvo

3 velas (amarilla, blanca y roja)

1 bolígrafo rojo

Agua bendita

Incienso de sándalo, canela o mirra

Ritual para la mala suerte paso a paso

Paso#1: con el bolígrafo rojo escribe tu nombre completo y fecha de nacimiento en las 3 velas, es decir, la amarilla, la blanca y la roja. Hazlo de la base a la mecha y agrega las palabras “salud, dinero y prosperidad” y perfúmalas con tu loción del diario y el agua florida o la de 7 machos.

Paso#2: pasa por todo tu cuerpo la vela “saca sal”, del Espíritu Santo o reversible, la que hayas conseguido. El procedimiento se hace de los pies a la cabeza y pide que las energías negativas se vayan de tu vida. Al finalizar, coloca la vela encima de uno de los platos forrados con papel aluminio.

Paso#3: pasa la vela roja por todo tu cuerpo, luego la blanca y al último la amarilla. Ahora unta de la misma manera el agua bendita sobre todo tu cuerpo para protegerte de la mala energía.

Paso #4: prende el incienso y luego la vela “Saca sal” o la que tengas para este ritual. Coloca encima del otro plato forrado con papel aluminio solo la vela roja, enciéndela y espolvorea con la canela.

Paso #5: coloca los dos vasos con agua y la copa de alcohol junto a las velas.

Paso #6: al día siguiente, prende la vela blanca y al siguiente la amarilla. Es decir, si tu ritual lo haces en martes, enciende la vela roja ese día, la blanca el miércoles y la amarilla el jueves. La vela “saca sal” o equivalente deberás dejarla prendida hasta que se acabe.

Mhoni Vidente comentó, en un video que publicó en su canal de YouTube, que este ritual debe dar resultados rápido, a más tardar, 9 días después de haber terminado.

