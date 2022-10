Sergio Mayer Mori estrena el tema “Acalanto”, generando fuertes críticas a su faceta como cantante

Aunque en su corta carrera Sergio Mayer Mori se ha mostrado como actor y modelo, nunca ha ocultado su pasión por la música. Ahora ha querido incursionar de nuevo como cantante con un tema llamado “Acalanto”; él hizo uso de su cuenta de TikTok para compartir un video en el que aparece al piano, interpretando un fragmento de la canción y diciendo: “‘Acalanto’ sale hoy. Váyanla a escuchar”.

Sin embargo, los comentarios al tema no se hicieron esperar, y han sido (por lo menos en esa red social) en su mayoría negativos. Algunos ejemplos son: “Qué Hermosa Interpretacion …!!! Esperamos No Se Vuelva a Repetir🙏🏻”; “sacó el talento del papá para la música 😳😳😳”; “😳😳😳 Mi regreso a la música NO WEY QUEDATE DONDE ESTAS”; “Su regreso? cuándo estuvo?”; “sólo yo pensé que estaba calentando y/o vocalizando, me quedé esperando la buena 😁”; “pintamos toda la casa😅😳”, “Contexto de qué significa acalanto 🥺” y “Muchísimas gracias por curarme el insomnio! Maestro !”

Por su parte, la mamá de Sergio, Bárbara Mori, hizo lo suyo, publicando en su cuenta de Instagram la portada del sencillo junto con la letra de “Acalanto”, que también ya está disponible en YouTube. El cantante escribió un largo mensaje acerca de su regreso a la música: “Verdaderamente puse todo mi corazón en este proyecto y ha sido casi imposible poder cuidar los principios y los valores de mi identidad e integridad como músico, ya que la industria hoy en día solamente busca comercializar, y no es su prioridad hacer arte antes que otra cosa. Siempre firme, seguí creyendo en el proyecto y defendiéndolo. Al fin, después de 4 años de bloqueos, dudas, viruses, NO’s y demás… podré compartir mi filosofía de vida en 13 tracks musicales destinado a todos los corazones que resuenen con su mensaje”.

Sergio Mayer Mori, de 24 años, lleva uno de los roles estelares en la serie de Netflix “Rebelde”; antes de iniciar las grabaciones el actor comentó que nunca fue fan del grupo RBD y que no le gustaba la música de ese grupo. En 2015 lanzó su primer sencillo, la balada “Green eyes”, que obtuvo una fría recepción de la crítica.

