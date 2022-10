VIDEO: Rosalía se apena por recibir costoso regalo en pleno concierto y lo devuelve

La cantante española Rosalía ha tenido un arrollador éxito con su “Motomami World Tour” y el público no ha dejado de dar muestras de cariño con toda clase de regalos que lanzan directamente al escenario, aunque el de un fanático durante su último concierto la llevó a rechazar un obsequio por primera vez.

La intérprete de “Con altura” recorre algunas ciudades en Estados Unidos con su gira y en el trayecto recibe una gran cantidad de regalos que, por lo general, poseen un fuerte valor sentimental o están elaborados a mano por sus fans como sucedió en México donde se llevó una gran cantidad de peluches del Dr. Simi.

Aunque no ocurrió lo mismo durante su concierto en San Francisco, donde un fanático le lanzó era plena presentación unos lentes de la lujosa marca Versace. La cantante española agradeció el cariño y la generosidad, pero decidió regresar el regalo al asegurar que era “demasiado”.

“Gracias por estas gafas Versace pero amor, esto es demasiado. Te lo tengo que devolver, te las voy a devolver con un beso” ROSALÍA

Así lo señaló la también actriz quien tras sacar los lentes de la bolsa decidió devolverlo debido a que se trata de artículos de lujo con un elevado costo.

Rosalía nos puso límites al público para que no le lanzaran cosas al escenario…pero es SAN FRANCISCO, aquí no avientan simis 🕶💎 : pic.twitter.com/e1OwKBAWDI — | 𝕷𝖚𝖈𝖊𝖑 | (@lucelwho) October 5, 2022

La cantante, de 30 años, tuvo una mala experiencia durante su presentación en San Diego luego de que uno de los presentes arrojara con fuerza un ramo de flores, pues no cayeron sobre el escenario y la golpearon directamente en el rostro.

Aunque Rosalía lo tomó con humor la molestia fue evidente en su expresión debido a que el ramo logró lastimarla, ante esto pidió a sus fans con un mensaje en Twitter que no tiraran cosas para evitar accidentes, pero en caso de hacerlo sucediera apuntando a un espacio donde ella no estuviera. PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ🤍🙂🙂🙂

Gracias— R O S A L Í A (@rosalia) October 3, 2022

Debido a la insistencia del público por arrojar regalos durante los conciertos, la también compositora pidió que lo hicieran a punto específico donde ella, sus bailarines o el resto del público no pudiera resultar afectados ya que algunos de los artículos podrían lastimarlos.

“Quiero que sepan que estoy muy agradecida de lo cariñosos que son y que siempre tengan detalles para nosotros, pero hay una cuestión y es que no quiero que mi gente pueda salir herida, ni ninguno de nosotros” ROSALÍA

