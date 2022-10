‘Si se puede vivir del arte’ dice muralista quien viaja por diferentes países para realizar su trabajo

Desde muy pequeñita Nuria Ortiz, mejor conocida como Ms. Yellow, comenzó a mostrar interés en el arte. Aún tiene muy presente aquel momento en el kínder cuando su maestra le dio crayolas para colorear. Le gustaron todos los colores pero quedó impactada de ver los diferentes tonos de amarillo que se podían hacer dependiendo la fuerza con la que presionara en el papel.

Ahora a sus 35 años es una reconocida artista y muralista que ha trabajado en cientos de murales dentro y fuera de Estados Unidos.

Ms. Yellow nació en Long Beach y creció en la ciudad vecina de Carson. En la familia era muy común pasar las vacaciones en México de donde son originarios sus padres.

De niña nunca puso tanto énfasis en la diferencia de estilos de vida entre México y Estados Unidos como en el arte que encontraba en ambos lugares.

“En Carson yo veía mucho grafiti pero cuando iba a México empezaba a ver más murales y eso me cautivó, el saber que alguien dejaba algo de sí mismo en esas pinturas ya sea que fueran imágenes o letras y eso me dejó impresionada”, contó Ms. Yellow.

En la primaria y secundaria Ms. Yellow tuvo problemas de habla y de identidad porque tenía muy arraigada su cultura mexicana en una comunidad primordialmente americana y samoana.

Ms. Yellow pintando un mural en Indiana. (Suministrada)

En ese entonces las imágenes se convirtieron en sus aliadas. Era una forma de expresarse sin palabras.

No obstante, también fue criticada por esto, incluso por algunos maestros quienes en lugar de apoyarla intentaron decepcionarla.

“Algunos maestros me criticaban porque creían que no sabía pronunciar mi nombre correctamente y cuando veían que me interesaba el arte me decían que eso no era una carrera”, dijo Ms. Yellow. “Creo que su negatividad era tan dura que en un momento me hizo cuestionar mi identidad, más cuando tenía apenas 6 años y estas personas tenían muchas opiniones de mi”.

El arte se convirtió en una escape de la realidad y con el tiempo fue mejorando su técnica. Inicialmente dibujaba personas y garabatos pero cuando tomó su primer bote de spray—material primordial que utiliza actualmente—para pintar a la edad de 12 años, comenzó a hacer letras en grafiti y después personajes como los Looney Tunes.

Sus padres inicialmente tuvieron sentimientos encontrados. Su madre la apoyaba pero también le inculcaba que tenía que estudiar una carrera para poder mantenerse.

“Mi papá es diferente porque él es artista, fue fotógrafo, diseñador y cuando me vio hacerlo él buscaba ver que tanto sabía. Nunca me decía que no, le gustaba ver lo que hacía”, dijo Ms. Yellow.

Durante su adolescencia conoció a varios amigos artistas quienes la fueron instruyendo en cómo mejorar sus técnicas de la pintura.

Ms. Yellow con un grupo de niñas en un mural de Haiti. (Suministrada)

Haciendo lo que más disfruta

Ms. Yellow dijo que ahora sus padres están muy orgullosos de ella, principalmente su madre, quien ha confirmado que si se puede vivir del arte.

“Me lo dicen cuando me ven en una entrevista en televisión o pasan por alguno de mis murales, sus caras se llenan de mucha emoción”, contó. “Una vez mi hermana tenía puesta una de mis camisas y alguien le dijo, ‘Esa es Ms. Yellow’ y ella le dio gusto saber que me conocen en otros lugares”.

Ms. Yellow recorre diferentes estados de la nación así como otros países como México, Polonia y Haiti para continuar expandiendo su arte.

Ella disfruta mucho dar clases de arte y ser mentora de futuros artistas de la comunidad ya que ella es un ejemplo de que el arte si puede ser una carrera.

“Quiero estar ahí para alguien como me hubiera gustado que alguien estuviera ahí para mí y enseñarme del arte cuando iba creciendo”, dijo la artista. “Quiero ayudarles a conseguir conexiones y crear puentes entre comunidades mediante el arte”.

Pintando casas en México. (Suministrada)

Ms. Yellow dijo que pese a que el trabajo puede ser un poco no convencional ella lo disfruta mucho empezando porque no tiene un jefe que le de instrucciones de cómo hacer su trabajo.

Dijo que disfruta mucho regresar a México para incluir un poco de su arte en áreas donde vivieron sus ancestros.

“Cuando voy es más como a donar mi tiempo por el amor a México. Le doy color a las casas de las personas y me gusta ver sus caras emocionadas después de que termino el trabajo”, dijo.

Hay organizaciones que le tienen casas escogidas por adelantado pero también le gusta ver casas y preguntar a los dueños si quieren que las pinte. Usualmente tarda unos dos días para terminar el mural en una casa.

Adicionalmente da talleres de pintura e instruye a niñas acerca de cómo crear arte con los botes de spray y les deja algunos para que practiquen.

Ms. Yellow dijo que recomienda a todas las personas que quieran trabajar en cualquier carrera no tengan miedo.

“Se genuino contigo mismo y deja la negatividad. Si te dicen que algo no es realista, voltea el mensaje y conviértelo en un sí se puede”, recalcó.

Puede seguir su trabajo en https://www.instagram.com/msyellowart/