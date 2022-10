Cuánto cuesta viajar al espacio por diversión en EE.UU. 

Viajar al espacio es sin duda el sueño de muchas personas. Una análisis de Value Penguin reveló que al 49% de las personas les gustaría vivir esta experiencia salvo por un problema: el dinero.

Algo que han dejado entrever los primeros viajes comerciales al espacio es que, a juzgar por el precio, no es un capricho que cualquier persona se pueda dar.

A partir que el actor William Shatner voló al espacio junto con el fundador de Amazon Jeff Bezos en junio de 2021, a través del vuelo Blue Origin, el 1% de las personas súper ricas dijo estar listo para emprender la aventura por el espacio.

A continuación, presentamos algunas de las tarifas actuales en las principales líneas espaciales y una estimación de lo que puedes esperar a pagar.

Virgin Galactic

Quienes tomen un vuelo en Virgin Galactic, experimentarán la ingravidez, grandiosas vistas de la Tierra y una transformación que les cambiará la vida mediante un innovador sistema de vuelo espacial, dice el sitio web.

El vuelo, que está diseñado para transportar sólo cuatro pasajeros, tiene una duración de 90 minutos. Una vez que la nave espacial haya llegado al espacio y su motor esté apagado, los pasajeros podrán desabrochar sus cinturones de seguridad y salir flotando hacia una de las 17 ventanas para obtener impresionantes vistas de la Tierra.

En febrero de 2022 Business Insider dijo que la línea espacial abrió la venta de boletos para vuelos comercial es con precios de $450,000 dólares por persona, incluido un depósito de $150,000 dólares. Quienes deseen volar deberán llenar previamente un formulario por correo electrónico.

Blue Origin

Al igual que Virgin Galactic, Blue Origin también está solicitando a las personas interesadas en volar a llenar un formulario para la cápsula de tripulación New Shepard con capacidad de seis asientos. Entre la información que se solicita, se pide compartir algunas de las aventuras y logros más notables que han vivido y qué es lo que más les emociona de la experiencia con la línea espacial.

En 2021 The New York Times dijo que la compañía comenzó a aceptar reservas de vuelos espaciales y se acercaba a los 100 millones de dólares en ventas.

Aunque Blue Origin no ha hecho públicos los precios de sus entradas, se sabe que en julio de 2021 se subastó un asiento por $28 millones de dólares luego que la persona que pagó por él no pudo viajar.

SpaceX

La compañía espacial que dirige Elon Musk ha tenido en 181 lanzamientos en total. En 2021, The New York Times informó sobre la misión conocida como Inspiration4 que recaudó más de $160 millones de dólares para el Hospital St. Jude, más $50 millones de dólares adicionales por parte de Musk. Aunque los números del viaje no se hicieron públicos se estiman que podrían rondar en lo mismo que cuesta volar en Blue Origin.

Axiom Space

Además de estas opciones, en los primeros meses del año se dio a conocer que Axiom Space, con sede en Houston, operó una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI) en donde que cada uno de los tres tripulantes pagó $55 millones de dólares por 10 días en el espacio: dos para los trayectos y 8 dentro de las instalaciones de la NASA.

Aunque los vuelos espaciales se encuentran en sus primeras etapas aún hay muchas preguntas en torno al futuro del negocio, que por el momento su clientela se ve reducida al 1% de la población mundial con más dinero.

