Modo incógnito de Chrome podría no ser tan anónimo como promete Google

Chrome es el navegador más utilizado en el mundo y un buen porcentaje de sus usuarios utiliza con frecuencia su modo incógnito bajo la premisa de que están protegiendo su identidad. Sin embargo, este modo incógnito podría no ser tan bajo perfil como afirman desde Google.

De acuerdo con los propios empleados de la compañía, esta función no brinda toda la seguridad que los usuarios piensan que están recibiendo al navegar por Internet utilizando el navegador de Google. Esto presuntamente estaría causando fuertes dolores de cabeza dentro de la empresa debido a que no encuentran cómo decirle a sus usuarios que el modo incógnito no es capaz de protegerlos tanto como ellos esperan.

Todo esto surge a partir de un correo electrónico enviado por Lorraine Twohill, jefa de marketing de Google, al CEO de la empresa, Sundar Pichai. En el mensaje aseguraba que el modo incógnito realmente no cumplía con las expectativas para poder catalogarlo de esa manera, por lo que resultaba sumamente complejo poder comercializarlo sin caer en falsas promesas.

“Haz que el modo incógnito sea realmente privado. Estamos limitados en que tanto podemos comercializar el modo incógnito porque no es realmente privado, por lo que tenemos que utilizar un lenguaje confuso lo que es casi más dañino”, escribió Twohill.

El correo de la ejecutiva de Google sale a la luz como parte de una demanda colectiva en contra de Google que podría acarrear el pago de miles de millones de dólares por no brindar la privacidad prometida en este tipo de navegación.

Según se ha podido conocer la jefa de marketing de Google no fue la única en alertar que el modo incógnito realmente no ofrecía un mayor grado de privacidad.

“Debemos dejar de llamarlo Incógnito y dejar de usar un ícono de Spy Guy”, dijo un ingeniero de Google en 2018 según consta en los archivos del caso.

La respuesta de Google a esta situación es que los usuarios conocen que el modo incógnito en Chrome no los hace invisibles cuando navegan por Internet, al mismo tiempo que no implica que Google no rastree sus datos mientras se encuentran conectados.

“El modo incógnito ofrece a los usuarios una experiencia de navegación privada, y hemos sido claros sobre cómo funciona y qué hace, mientras que los demandantes en este caso han tergiversado deliberadamente nuestras declaraciones”, afirmó José Castañeda, portavoz de Google.

