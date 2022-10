Yanet García, “la chica del clima”, sube la temperatura posando con revelador disfraz de Caperucita Roja

Halloween está muy cerca y al parecer es una de las épocas del año que más disfruta Yanet García, así lo dejó ver ante millones de seguidores de redes sociales con quienes compartió una atrevida fotografía en la que posó con un revelador disfraz de Caperucita Roja que resaltó de forma espectacular sus curvas perfectas.

La sensual chica del clima mexicana es toda una experta en llamar la atención con prácticamente todo tipo de prendas, desde los ajustados conjuntos deportivos que luce mientras se ejercita, los trajes de baño más provocativos que llevan el mínimo de tela y hasta acaloradas prendas de lencería que dejan muy poco a la imaginación, tal como posó en una de las más recientes publicaciones que compartió con cerca de 15 millones de seguidores de Instagram.

Y es que, fue en dicho perfil social donde la modelo mexicana confirmó por qué es una de las celebridades más atractivas de la actualidad, pues con ayuda de un sexy disfraz de Caperucita con capa roja, apareció en medio del bosque dando la espalda a la cámara.

Pero sin suda lo que más llamó la atención fue la diminuta lencería de encajes y delgadas tiras color negro que rodearon sus curvas y que, como ya es costumbre la hizo merecedora a una lluvia de halagos y candentes propuestas.

“Ya casi es Halloween“, escribió la nacida en Monterrey, Nuevo León, junto a la instantánea que atrajo la mirada de miles.

Esta no es la primera vez que la ex presentadora del programa ‘Hoy’ deja volar la imaginación de sus fieles admiradores, pues en cada festividad que se acerca disfruta posar con alguna prenda alusiva, ejemplo de ello fue el atuendo que llevó para festejar el Día de la Independencia de México, para el cual cubrió su ejercitada figura con accesorios tricolor. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Por supuesto, también ha dejado claro que no se necesita de una fecha especial para lucir una de sus ya acostumbradas prendas, pues cualquier época del año es perfecta para posar con poca ropa, en especial desde que abrió su página de OnlyFans en la que comparte impactantes postales en las que presume su ejercitada retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

