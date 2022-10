Mariah Carey enseñó el piernón en un mini vestido que se le subía al desfilar por Nueva York

La cantante estadounidense Mariah Carey regaló un taco de ojo al público luego de dejarse ver paseando por las calles de Nueva York enfundada en un diminuto vestido que evidenció sus torneadas piernas. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Con una sonrisa en el rostro y gafas de sol para protegerse de los flashes de los paparazzi, la reconocida intérprete portó con orgullo un minivestido de lentejuelas y estampado de la marca Louis Vuitton que dejó a la vista sus muslos desnudos.

A su vez, Mariah Carey combinó la popular prenda con unos tacones altos y un cárdigan largo con el que intentó ocultar sus atributos. Sin embargo, no tuvo éxito, y sus torneadas piernas fueron evidenciadas ante las cámaras.

Mariah Carey in New York. pic.twitter.com/mV4dx1yWvz — Miss News (@MissNews5) October 12, 2022

Además de deleitar con la vista, Mariah Carey dejó sin aliento al público con la noticia de su nuevo proyecto laboral.

Se trata de su primer libro para niños, mismo que lleva por título “The Christmas Princess” y que saldrá a la venta el próximo mes de noviembre, así lo anunció la propia Carey.

Con esta noticia, la intérprete de éxitos como “All I Want for Christmas is you” y “We belong together” reafirma su meta de seguir siendo coronada como la reina de la navidad. Pero, ¿este nuevo proyecto será tan exitoso como los anteriores? Solo el tiempo lo dirá.

