Niurka opina sobre el veredicto de Pablo Lyle y si apoya a la comunidad cubana que exige la pena máxima

Niurka Marcos compartió su opinión sobre el veredicto que recibió Pablo Lyle por el homicidio involuntario de Juan Hernández a quien golpeó en 2019 durante un incidente de tránsito en Miami, Florida. La polémica vedette también respondió si apoya a la comunicad cubana, quienes exigen que el actor reciba la pena máxima en prisión.

En entrevista con diversos medios de comunicación, la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ fue cuestionada sobre el veredicto de Pablo Lyle, quien el pasado martes 4 de octubre fue encontrado culpable de homicidio involuntario de un hombre de 63 años, quien falleció a consecuencia de los daños cerebrales que sufrió al momento de caer al suelo tras haber recibido un golpe del actor mexicano.

Al respecto, Niurka se mostró neutral ante el caso, asegurando que dicho veredicto era algo que podría ocurrir, pues tan solo son las consecuencias del acto que cometió dejándose llevar por su caracter.

“Ya sabíamos qué venía, no es nuevo para ninguno de nosotros. La arrogancia, el no aguantar la ira, el no controlar el carácter, la soberbia. Todos en algún momento hemos tenido momentos de soltar el fua, pero hay que conectar la ira, el coraje, la arrogancia y lo que tú quieras, con la prudencia”, explicó.

Para la ex Aventurera, este es solo el resultado de no razonar y actuar por impulso, por lo que Lyle tendrá que pagar por ello.

“No te puedes pelear con la razón, hay que conectar la razón con tus sentimientos, entonces el señor está pagando nada más lo que hizo, no razonó, ese es el punto”, señaló.

Ella, como cubana de nacimiento, pero nacionalizada mexicana, entiende el enojo de la comunidad a la que pertenece el hombre que murió, quienes piden que se aplique todo el peso de la ley sobre el actor de la pelicula “Mirreyes Vs Godínez”.

“Era de esperarse porque es un señor de la comunidad cubana, si fuera alguien de la comunidad mexicana y estuviéramos en México, defenderíamos a nuestro mexicano, hay que ponerse en los zapatos de la gente y ser congruente”, destacó.

Es por eso que, como México-Cubana, confesó que ama a México, pero siempre estará del lado de la ley y la justicia, por lo que evitó responder si ella también exigiría la pena máxima para Pablo Lyle.

“Eso ya queda en manos de la ley, por ejemplo, determinaron no tomarle en cuenta sus tres años que lleva encerrado en su casa, hubiera sido justo que lo incluyeran porque ya está preso, pero lo que nosotros opinemos no vale, la ley es quien lo dicta finalmente“, sentenció Niurka para la cámara de Berenice Ortiz.

También te puede interesar:

–Horacio Pancheri revela el deseo de Pablo Lyle antes de ser declarado culpable que no podrá cumplir

–Laura Bozzo reacciona al veredicto contra Pablo Lyle por homicidio involuntario: “Se ha hecho justicia”

–Pablo Lyle: Revelan las duras condiciones que el actor enfrenta en prisión