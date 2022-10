Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de octubre de 2022

PISCIS

Tu orgullo siempre será tu cruz, te cuesta trabajo perdonar errores y no das paso hasta que la otra persona de el primero. Es momento de cambios, de enfocarte en lo que en realidad importa y te deja algo de provecho. El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta apostar por ti. Cuidado con amores del pasado los cuales podrían aparecer en cualquier momento y solo te van a afectar tu existencia. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, pues será tu enemiga puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad. Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga lo que la gente piense o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones tontas. Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo. Es momento de emprender ese negocio que has tenido en mente solo aplícate en todas esas cuestiones. Ten cuidado con cambios de última hora en amores que estarán llegando. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas.

ACUARIO

Ten mucho cuidado con cambios en los dineros, enfócate en lo que deja algo y no pierdas tanto el tiempo. Aguas con aventuras con personas que no conoces pues podrías exponerte a sufrir alguna infección recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de dar la caricia. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden, no trates de resolverle los problemas a todo mundo. En la medida que mandes bien lejos a la gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Cuídate de tus pies y estomago pues tendrás problemas de retención de líquidos, trata de tomar té verde durante las noches. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti. Vienen días en los cuales el amor aparecerá repentinamente, sino quieres equivocarte toma tus precauciones.

CAPRICORNIO

Traerás mucha suerte en juegos de azar, aprovéchalos para tu beneficio. Dolores musculares y problemas renales toma más agua, la dieta te va a hacer efecto más en esta temporada. No tengas miedo a los cambios, pues solo así obtendrás nuevos resultados. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Ten cuidado con estar gastando en cuestiones que no necesitas. En la medida que te dejes envolver en chismes será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas. Es momento de cuidar mucho tu autoestima y no permitir que nadie te baje del nivel al que perteneces. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues en poco tiempo llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación.

SAGITARIO

Es momento de aprender a cerrar ciclos de quitar de tu camino todo lo que no funciona o no sirve, ponte las pilas para que puedas ver cambios. Vienen cambios en la economía que te ayudarán a salir de una racha económica que no te dejaba avanzar. Se visualizan fiestas o borracheras, podrías encamarte con una amistad. No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación pues ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. Amores del pasado podrían aparecer en cualquier momento solo es cuestión que te apliques para que la decisión que tomes sea la adecuada. Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes pues el día de mañana puede ser muy tarde. Es momento de sacudirte la rutina y de comenzar a ver por tu felicidad, la vida es una aprende a disfrutarla. No tengas miedo a sentir nuevamente, si tu corazón fue lastimado no permitas que ese error te siga afectando la existencia, pon todo de tu parte pues estás a días de conocer a una persona que será muy importante para ti.

ESCORPIO

Malas caras en trabajo en caso de no estar en cuarentena o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía y gástala en lo que vale la pena. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la china, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos. Te notarás algo triste o sacada o sacado de onda por personas que no están a tu lado en estos momentos, aprende a soltar y dejar ir, cuando un ciclo se cierra está por iniciar uno nuevo. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada.

LIBRA

Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo. Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. No te precipites a tomar decisiones, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. Si no tienes una relación hay posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas la caricia con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den pa el gasto que te valgan sus comentarios. Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande. Debes ponerte perra en la cuestión de proyectos para que comiences a consolidarlos. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta como siempre lo han hecho, no te quemes que no es momento para hacerlo.

VIRGO

Debes buscar oportunidades en cuestión laborales porque se te cerrarán varias puertas. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. Un dinerito extra te ayudará a pagar una deuda que tienes pendiente. Cuídate de exparejas pues se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Estarás en un tono muy bipolar e inclusive deprimente, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido justa contigo, pero la fortaleza que has adquirido en estos días te ayudará en tu futuro pues no volverás a tropezar o caer tan fácilmente, de las lecciones se aprende. Viene un viaje en puerta y pensamientos pesimistas durante la noche, no pienses tanto en lo que pudo ser y concéntrate en tu presente, el futuro no existe. Cuidado con tus palabras que el estrés te pondrá muy de malas. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte pa que la mejor de ellas se consolide.

LEO

Planes de un viaje en el cual el placer será el motivo principal pero no se llevará a cabo por otros gastos. No trates de cambiar la forma de pensar de otras personas pues cada persona actúa distinta y ve las cosas de manera diferente a ti, el tratar de hacerlo podría traerte problemas con amistades o un familiar. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades pues hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras pues te los salan con sus malas energías. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Cuídate de dolores estomacales y perdidos de objetos o dinero. No te agobies con pensamientos pesimistas pues en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta. Disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Ten cuidado con tus alimentos pues le has echado mucho a la piñata y podrías sufrir de serias infecciones.

CÁNCER

Ten cuidado con amores de una noche y posibilidad de discusión con pareja en caso de tener. Te vienen tiempos buenos en caso de tener pareja, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado, entraras en un trance muy bueno en el cual la relación íntima se te va a dar, andarás con los calores a flor de piel y tu pareja será quien calme esa sed de caricia desbordada. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Cuida mucho tu alimentación y haz más ejercicio para evitar subir de peso, eso se te da mucho. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación con como eras antes, has madurado y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. Estrés por trabajo o escuela y recibirás chismes sobre una amistad. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida pues te va a hacer sufrir mucho. Es momento de confiar más en tu capacidad de lograr metas y proyectos. No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar.

GÉMINIS

No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días. No es momento de gastar en shingaderas que no necesitas porque vendrán otros gastos. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena. No te compliques tanto al ir por tus sueños si algo no sale como quieres es por una razón. Ten cuidado con un negocio que estas cerrando no es de fiar y podrías perder gran cantidad de dinero. Se requiere que te deshagas de todo eso que ya no necesitas en tu casa pues solo almacena malas energías y no les dan entrada a nuevas cosas. Vienen días muy buenos en los cuales deberás de poner toda la carne en el asador para poder lograr cada una de tus metas, amores a distancia podrían presentarse en cualquier momento. Hoy en día estás en una etapa muy perra de tu vida, te sentirás algo confundido confunda sin saber qué rumbo sigues o qué esperas de la vida, ten en cuenta que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, sigue tu rumbo y no permitas que nadie te detenga. Aprende a decir que no y a no meterte más en problemas en la familia. Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Aguas con negocios ilícitos que te meterán en problemas de ley. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas fregaderas que ahorita el horno no está pa bollos.

TAURO

Debes aprender a no cometer errores que ya cometiste en tu pasado. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo. Entras en un ciclo muy intenso, muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo estarán girando a tu alrededor. Aguas con los pensamientos tontos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces pues ahí podría estar la persona que buscas. Tienes el poder para saber ir por lo que quieres y lograrlo, se te da mucho decir las cosas como son y de frente sin miedo a que te critiquen o hablen de ti, eres una persona de cuidado y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por ayuda del karma o por tus propias manos. Cuidado con cambios de última hora en el amor. En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de diciembre, aunque movimientos lunares podrían hacer que suceda a finales de este mes de octubre.

ARIES

Te cuidado con amor de tierras lejanas que va a llegar a tu vida a shingarte la existencia y hacerte pasar malos momentos. Un amor del pasado podría aparecer en cualquier momento, pero debes de ser muy inteligente o podría colarse y entrar de nuevo a tu vida. Momento de grandes cambios y de oportunidades laborales que llegan para tu bienestar. Aprende a decir que no y a no meter las manos al fuego por nadie, estos días libres aprovéchalos para estar en familia y disfrutar a las personas que tienes a tu alrededor, no te limites en lo que quieres y deseas y mejor ponte a trabajar en eso desde tu casa o donde se pueda. No es momento de dejarte llevar por chismes es momento de actuar con base en lo que quieres y siempre has deseado para ti y los tuyos. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que quieres y deseas, no des pie a equivocaciones, date la oportunidad de creer en ti y de ver más por ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.