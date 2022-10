“La chica del clima”, Yanet García, muestra su exuberante retaguardia con jumpsuit transparente

Yanet García provocó tremendo alboroto en redes sociales con una serie de fotografías en la que apareció posando con un jumpsuit transparente que dejó en evidencia su torneada retaguardia, generando miles de reacciones que confirmaron su belleza y popularidad.

La modelo nacida en Monterrey, Nuevo León, sigue arrancando suspiros de millones se seguidores que la admiran a través de su perfil oficial de Instagram, en donde suele compartir reveladoras imágenes en las que se luce con muy poca ropa o ajustadas prendas que resaltan la escultural silueta que obtuvo tras varios años de entrenamiento y un estilo de vida saludable.

Sin embargo, no solo se ha convertido en un modelo a seguir en el mundo fitness, sino que también es toda una experta en llamar la atención por la belleza que la caracteriza. Es así como en una de sus más recientes publicaciones logró paralizar el corazón de millones de fanáticos, ante quienes posó en una serie de fotografías con un revelador atuendo que dejó muy poco a la imaginación.

Y es que la expresentadora del programa ‘Hoy’ de Televisa, volvió a demostrar que ya está lista para una de las épocas del año que más disfruta: Halloween. Luego de posar en medio de bosque con lencería de hilos, eligió un jumpsuit transparente en color negro que dejó ver su ligera ropa interior y mucho más, pues la sensual vestimenta que utilizó en esta ocasión también resaltó al máximo su torneada retaguardia.

Al sexy disfraz, Yanet García le agregó una orejas de conejita para dar un toque de sensualidad en cada pose que realizó frente a la ventana de su departamento en Nueva York, además de lucirse frente al espejo en una de las acaloradas selfies.

Tal como ha pasado en otras ocasiones, la mexicana obtuvo el reconocimiento de miles de seguidores quienes además de otorgarle un corazón rojo en señal de aprobación también le hicieron llegar candentes piropos.

Pero la modelo e influencer de 31 años no solo ha demostrado cuánto se divierte mostrando sus disfraces más atrevidos, pues posando desde la playa también ha logrado llamar la atención con sus seductoras prendas en las que las redes y transparencias roban protagonismo.

Es así como en una ocasión acaloró su galería fotográfica luciéndose con una salida de baño y top color negro con los que expuso su espectacular silueta, dejando ver sus voluptuosas curvas. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

–Yanet García, “la chica del clima”, sube la temperatura posando con revelador disfraz de Caperucita Roja

–“La chica del clima mexicana”, Yanet García, modela en video revelador body de red rojo y botas altas

–Yanet García, “la chica del clima mexicana”, modela en video microbikini de tiras