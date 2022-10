De espaldas, Eva Longoria para la colita en bikers de lycra por calles de España

La actriz de Hollywood, Eva Longoria, tiene rato por Europa. Primero asistió al Paris Fashion Week para apoyar a su amiga Victoria Beckham y ahora anda con su otra amiga, la filántropa española María Bravo con quien dirige Global Gift Foundation. Sin miedo a nada, la actriz de origen mexicano se posó de espaldas y paró la colita con unas lycras bikers que no dejaron dudas que es una de las mujeres latinas más lindas y sensuales de la industria del entretenimiento.

Eva Longoria tiene 47 años y cada día está más hermosa. Su esfuerzo, sacrificio y alegría le han dado el cuerpazo escultural que cosecha hoy día y si no que lo diga la foto anterior. La protagonista de Desperate Housewives no tiene miedo a la hora de arriesgarse probar atuendos. Esta vez mezcló unos shorts bikers negros con un top de espalda descubierta y unos tacones Obuwie que resaltaron su retaguardia.

La famosa anda por España y el día de hoy salió junto con su amiga y su hijo Santi a pasear. Además dejaron a la vista el nuevo integrante de la familia. Un pequeño perrito llevaba el consentido de la casa colgado en el pecho. Una imagen adorable. No se puede negar que el hijo de Eva con Pepe Bastón ya es todo un galancito y tiene a quien salir. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Eva Longoria no para de trabajar

La actriz no solo se ha abierto al espectro de la producción y dirección dentro de la industria del cine y tv en Hollywood. También ha desarrollado su lado empresarial de la mano de uno de los mejores, su esposo. Recordemos que durante años, Pepe Bastón estuvo al frente de una gran cadena televisiva. Ahí cosechó importante contratos que hicieron crecer la misma. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Ahora junto a Eva han posicionado su Tequila Casa del Sol de manera impresionante. Tienen un equipo de fútbol en Los Ángeles: Angel City FC. Otro en México: Club Necaxa. Adicional de ser la fundadora de Risa Cookware, una olla en la que hace todas las recetas que ven en Instagram y que tiene una cantidad de beneficios como la durabilidad por más de 10 años. View this post on Instagram A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria)

