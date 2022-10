El 60% de los estadounidenses no quieren que Joe Biden se postule para 2024, según encuesta

Una nueva encuesta que se realizó para saber si desean que Joe Biden se postule para un segundo mandato, la mayoría de los estadounidenses no quieren su reelección. Pero además las estadísticas también muestran que los votantes demócratas están divididos en su decisión para que el presidente sea el candidato para presidente.

Una encuesta elaborada por Rasmussen Reports, reveló que el 60 % de los votantes estadounidenses no quieren tener otros cuatro años a Joe Biden como presidente en un segundo mandato. El 26 % son los que marcaron que sí están de acuerdo que se postule para el 2024 y el 14 % están indecisos.

La encuesta de la compañía se realizó el 12 y 13 de octubre entre más de mil votantes de Estados Unidos. El argumento que más destaca entre los encuestados que fueron votantes en general que no desean que Joe Biden tenga un segundo mandato, se debe a que está por cumplir 80 años de edad el próximo 20 de noviembre.

Rasmussen Reports también se enfocó en llevar a cabo una encuesta entre los votantes demócratas sólo el 44 % dijo que sí quería ver a Biden como presidente por segunda vez contra el 40 % que no le gustaría que su nombre estuviera en la boleta electoral, el resto está indeciso.

Otro resultado importante que destacó la encuesta, las cuales se realizan a pocas semanas de las votaciones intermedias, resultó que un 12 % elegiría a otro candidato si ahora mismo las votaciones para presidente fueran entre Donald Trump y Joe Biden.

La sorpresa de Rasmussen es que realizó una pregunta, cuyo resultado es destacable, ya que si ahora mismo las votaciones para presidente 2024 se disputaran entre Donald Trump y Joe Biden, el primero obtendría un 44 % y el segundo un 40 % de los votos.

Los legisladores del Partido Republicano no están de acuerdo que Biden se postule para un segundo mandato porque no coinciden con sus políticas y aseguran que por los fallos que ha tenido se han desatado una serie de problemas que afectan al país.

Así mismo, argumentan que su edad, condición física y mental, los frecuentes errores en púbico, y otros malos manejos, son suficientes razones para que no se le permita estar como candidato presidencial.

El próximo 8 de noviembre se llevan a cabo las elecciones de medio término en donde se definirá el Congreso y el Senado, por lo que los demócratas están buscando todo para continuar con la mayoría, ya que así se podrán aprobar los proyectos de ley que ha presentado.

Por su parte, los republicanos buscan la mayoría, precisamente para hacer todo lo contrario, desaprobar dichas medidas y buscar otras alternativas para recuperar lo que ellos dicen son los errores o fallos de este mandato y evitar lo que sucedió en los primeros dos años de Biden como la inflación y el alza de la gasolina.

Hasta el momento, el presidente Biden no ha dicho si se postulará para una reelección o por lo menos oficialmente no lo ha expresado y no ha hecho caso de las críticas relacionadas con su edad y estado de salud.

También es importante mencionar que en encuestas pasadas, el índice de aprobación por parte de la población para el presidente de Biden siempre ha mantenido un promedio del 40 %

El presidente Biden hizo una gira por estados para promover el voto demócrata, los lugares que visitó fue California, Oregon y Colorado.